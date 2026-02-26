news

SARONNO – Tre ragazzi, quattro caffè e un progetto che punta a portare in città modelli culturali nuovi. La frase iniziale resta quella che accompagna le edizioni speciali de Il tempo di un caffè. Questa volta i protagonisti sono Matteo Maggiore, Gianluca Gatti e Nicola Scappellini ideatori di Klin FM. L’intervista è stata registrata in redazione, in un’edizione corale e giovane del format, per raccontare cos’è Klin, il rapporto con Saronno e le prospettive per i prossimi anni.

Raccontatemi un po’, cos’è Klin?

Matteo: “Klin è una piattaforma culturale che lavora sulla musica come mezzo di comunicazione e inclusività. Organizziamo eventi di base, ma il punto non è organizzare la serata fine a sé stessa: vogliamo creare dei contesti culturali che includano i giovani e non solo e portino a Saronno una realtà che attualmente non esiste. Anche avendo un grandissimo potenziale, Saronno non permette ai giovani di avere realtà al passo con i tempi come Milano o altre grandi città. L’obiettivo è portare queste realtà, che sono già esistenti in contesti metropolitani, qui”.

Qual è stato il vostro rapporto con la città all’inizio?

Nicola: “Abbiamo iniziato a fare eventi a luglio 2024. Agli inizi è stato sicuramente un po’ travagliato. Però abbiamo trovato sin da subito un grande terreno fertile all’interno dell’Isotta Fraschini, che è stata il nostro volano e ha fatto da incubatrice per tutto il primo anno di organizzazione. La proprietà ha creduto nel nostro approccio e nella volontà di restituire degli spazi ai nostri coetanei, tra i 19 e i 35 anni, che non avevano luoghi dove poter fare aggregazione”.

Dopo quell’esperienza avete scelto di aprirvi al centro.

Nicola: “Abbiamo deciso di non chiuderci semplicemente all’interno di quell’area ma di aprirci alla città. Tra settembre e ottobre 2025 abbiamo avviato la rassegna ‘Neighbor Group’, lavorando con i commercianti del centro storico, dal Pastificio Note di Pasta alla rosticceria Il Panda. Abbiamo coinvolto realtà che secondo noi portavano un prodotto di qualità e abbiamo trovato un’ottima risposta, anche da persone più grandi di noi. Non c’è una logica a silos: in una città che ha bisogno di riprendersi a livello economico e culturale non c’è l’opportunità di verticalizzarsi. La collaborazione è fondamentale”.

Cosa dovrebbe potrebbe fare il Saronnese per trattenere i giovani?

Gianluca: “Sicuramente deve partire dai saronnesi. Dobbiamo renderci conto che facciamo parte di un sistema metropolitano più ampio e non pensare a Saronno come completamente staccata da Milano, non solo a livello geografico ma anche di influenze e attitudine. Questo fa sì che non dobbiamo per forza spostarci su Milano, ma portare in casa nostra queste realtà e questi progetti. Un esempio può essere Isotta: un progetto di quel tipo strizza più l’occhio a realtà metropolitane. Può essere un primo punto di partenza per far sì che pubblico e privati condividano spazi con i giovani e diano modo di realizzare progetti. È una cosa che oggi manca”.

Guardando ai prossimi mesi, dove vi troviamo e quali sono i piani?

Nicola: “Comunichiamo principalmente su Instagram, il profilo è klin underscore fm. Abbiamo lavorato alla programmazione dopo aver terminato la stagione 2025 e a breve ci saranno novità. L’idea è diventare un punto di riferimento sempre più presente per la fascia 19-35 anni, cercare di animare il centro, che ne ha bisogno anche dal punto di vista della sicurezza. Pensiamo che un centro animato e presidiato da attività e cittadini renda meno probabili certe dinamiche viste negli anni passati. Stiamo lavorando anche per riappropriarci di alcune aree cittadine oggi poco utilizzate come contenitori di eventi. E l’obiettivo è fare del 2026 un anno di transizione per arrivare nel 2027 ad avere uno spazio nostro. Stiamo cercando un dialogo con il Comune, che ha spazi inutilizzati, per creare un tavolo di lavoro e costruire un punto di riferimento più duraturo per chi oggi si trova senza alternative a livello di intrattenimento. È un percorso sfidante, ma ci crediamo”.

