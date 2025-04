news

SARONNO – È Roberto Ponti di Saronno Sicura l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che dà voce ai protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Candidato nella lista Saronno Sicura, Roberto Ponti ha scelto di raccontarsi davanti al nostro microfono tra un sorso di caffè e una chiacchierata informale. Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza, con un passato in missione in Afghanistan e in Ucraina, Ponti si definisce una persona attiva anche nella vita civile: si dedica al volontariato, insegna italiano agli stranieri e partecipa a progetti di reinserimento dei detenuti. Dopo l’esperienza con i City Angels di Saronno, è stato coinvolto da Novella Ciceroni nella lista civica che punta alla sicurezza, tema per lui prioritario. Nella sua intervista ha anche spiegato il legame con Saronno, città dove ha scelto di vivere con la famiglia oltre trent’anni fa e dove ha costruito legami forti anche grazie alla sua esperienza lavorativa. “Saronno è una città accogliente e ricca di opportunità”, ha sottolineato.

“Il tempo di un caffè” è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid, oggi tornata con una nuova edizione per le elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi e senza filtri per conoscere i candidati in un clima informale e diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale.

Le video-interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e Youtube. La “domanda che conta”, invece, arriva anche su TikTok e Instagram. A condurre gli incontri è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag Il tempo di un caffè 25 e saranno aggiornati ogni giorno.

