SARONNO – È Rossella Manara di Obiettivo Saronno l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che dà voce ai protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Impiegata pubblica da anni e residente a Saronno dal 2005, Rossella Manara ha deciso di candidarsi al consiglio comunale con la lista civica Obiettivo Saronno. Una scelta, la sua, nata da un forte senso di comunità e di appartenenza: “Grazie alla mia professione ho sempre vissuto il lavoro come un servizio ai cittadini, e ho trovato in Obiettivo Saronno persone che condividono questo spirito: costruire insieme una città migliore, senza interessi di partito o personali”.

Arrivata in città per amore – ha sposato un saronnese – Manara ha subito apprezzato l’eleganza dei suoi edifici, la qualità della vita e la comodità di una posizione strategica: “In pochi minuti si è a Milano, ma senza lo stress e lo smog. Saronno è una cittadina serena, e con il mio impegno vorrei contribuire a restituire questa serenità alle famiglie”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid, oggi tornata con una nuova edizione per le elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi e senza filtri per conoscere i candidati in un clima informale e diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le video-interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre gli incontri è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

