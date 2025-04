news

SARONNO – È Salvatore Giardino di Saronno Sicura l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese d’adozione dal 2020, Giardino si candida al consiglio comunale con la lista civica Saronno Sicura, portando con sé una lunga esperienza nel mondo della scuola e del volontariato. Docente di educazione fisica in pensione, ha lavorato per anni nella formazione degli alunni e dei docenti, ricoprendo ruoli come commissario d’esame e organizzatore di viaggi di istruzione.

Accanto all’attività lavorativa, Giardino ha coltivato una forte passione per l’impegno sociale: è stato responsabile del settore giovanile del Club Alpino Italiano di Caserta, volontario della Croce Rossa di Napoli e presidente dell’Avis di San Felice a Cancello. Un impegno che gli è valso anche il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica.

Trasferitosi a Saronno per stare vicino ai figli che lavorano a Milano, Giardino racconta di aver scelto la città degli amaretti per la sua storia, le sue bellezze architettoniche come il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e la chiesa di San Francesco, e per la qualità della vita. Oggi, però, osserva con preoccupazione alcune criticità: “La delinquenza e il degrado urbano sono problemi concreti che vanno affrontati”, spiega.

Anche a Saronno ha proseguito il suo impegno civico: è vicepresidente della sezione locale dell’Avis e promotore culturale per l’associazione Canta Storie, accompagnando i visitatori alla scoperta delle chiese e dei monumenti cittadini. “Saronno ha un patrimonio straordinario e una posizione strategica: in pochi minuti si raggiungono Milano, Como o Varese”, sottolinea.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno.