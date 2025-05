news

SARONNO – È Sara Giudici, direttrice di ilSaronno, la protagonista dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè, il format che ha raccontato da vicino i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale 2025. A intervistarla è Tommaso Valarani, in un rovesciamento di ruoli che chiude con ironia, sincerità e tanti retroscena la rubrica più seguita della tornata elettorale.

“Mi sono pentita già dal secondo giorno – confessa Sara ridendo – perché non è solo registrare, ma caricare i video, scrivere gli articoli… è stato faticoso!”. Oltre 90 interviste realizzate, un’agenda fittissima e tazzine mai usate davvero: “Il segreto? I caffè non li ho mai bevuti. Le tazzine erano tutte pulite. Ma c’è stato chi è arrivato in anticipo solo per bere davvero il caffè!”

A quattro anni di distanza dalla prima edizione, le differenze non sono mancate. “Allora c’era più tempo e più leggerezza. Ora i tempi erano strettissimi, ma le liste si sono organizzate meglio, anche come gruppo.” Il format 4-3-2-1 – quattro minuti, tre domande, due caffè, un candidato – è stato apprezzatissimo, tanto da essere riconosciuto per strada: “Mi hanno chiesto se fosse tutto vero e volevano vedermi dal vivo. Ho imparato a ripetere lo slogan anche in macchina, durante il traffico di prima mattina!”

Spazio anche ai progetti futuri: “Sto lavorando a una versione di approfondimento del format, e poi c’è il progetto Exitpoll-a con gli studenti dell’Itis Riva. Mi emoziona molto.” Non mancheranno neppure le dirette elettorali: “Dalle 15 ci sarà una lunga diretta in stile maratona Mentana, e in serata il commento finale stile Porta a Porta, magari all’aperto, meteo permettendo.”

Infine, una riflessione: “Ho una mia idea su come andrà, ma tutto è ancora aperto. Spero solo in una buona affluenza: ci sono ancora persone che non sanno quando si vota, e questo, da direttrice di un sito pieno di politica, mi inquieta un po’”.

Con un sorriso, si chiude così l’edizione speciale della rubrica. E per l’ultima volta, insieme a Tommaso Valarani, parte il saluto: “Quattro minuti, tre domande, due caffè, un candidato… ciao a tutti!”

