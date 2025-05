news

SARONNO – È Sara Roccabruna di Saronno Sicura l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Nata e cresciuta a Saronno, Roccabruna ha vissuto anche a Londra e in altri comuni del territorio, ma è sempre tornata nella sua città. Lavora a Saronno, prima nell’attività imprenditoriale di famiglia e oggi con una realtà ricettiva che accoglie persone da tutto il mondo. “Saronno è casa – racconta – e per questo voglio contribuire al suo futuro candidandomi con Saronno Sicura al fianco di Novella Ciceroni”.

La decisione di candidarsi arriva da lontano. “Sono una delle fondatrici di Obiettivo Saronno, ci lavoriamo dal 2019. Ora è il momento di realizzare davvero la nostra visione di città”.

E proprio parlando della città, Roccabruna rivela un legame profondo con il centro storico e un sogno ben preciso: “Soffro nel vedere il centro in queste condizioni, in particolare Palazzo Visconti abbandonato. È il mio sogno nel cassetto, il sogno di Novella e di Obiettivo Saronno: pensiamo che la bellezza non salverà il mondo, ma almeno potrà salvare Saronno. E Palazzo Visconti è un punto da cui partire”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale.

Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

