news

SARONNO – È Silvia Testi di Fratelli d’Italia l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Manager, imprenditrice, mamma di tre figli nati all’ospedale di Saronno, Testi si candida al consiglio comunale portando con sé un bagaglio fatto di comunicazione, digitalizzazione e un forte impegno per il territorio. “Mi conoscono per la mia agenzia di marketing, ma anche per aver accolto tanti ragazzi in stage: credo moltissimo nei giovani e nelle start-up”, racconta davanti a un caffè. “Oggi lavoro nella compliance normativa, un ambito che richiede serietà e precisione, e vorrei portare questo rigore anche nell’amministrazione comunale”.

Testi ha scelto Fratelli d’Italia perché lo considera il partito che meglio rappresenta il cambiamento. “Voglio contribuire con le mie energie a rendere Saronno una città più viva e concreta, dove si possa fare davvero qualcosa. La nostra è una lista pragmatica, con un programma pensato per ottenere risultati”, spiega.

Non manca un richiamo all’identità saronnese, che considera un valore da riscoprire. “Amo il centro, il Santuario, ma ciò che più mi piace sono le persone: la voglia di fare che ci contraddistingue. Non abbiamo nulla da invidiare ad altre città, dobbiamo solo crederci di più. Invito tutti i saronnesi a uscire di casa, vivere i negozi, far respirare la città: così torneremo a essere attrattivi anche per chi viene da fuori”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno