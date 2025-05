news

SARONNO – È Silvio Barosso, candidato con la lista civica Insieme per Crescere, il protagonista del nuovo appuntamento con Il tempo di un caffè, la rubrica di ilSaronno che dà voce ai volti e alle idee della campagna elettorale nella città degli amaretti.

Settant’anni tra le strade di Saronno, una carriera di oltre quattro decenni nel settore bancario, Barosso si definisce un “boomer” con ancora tempo, energie e voglia di fare. “Mi sono candidato non per ambizioni personali, ma perché credo che la mia generazione, che ha ricevuto molto, debba oggi restituire – racconta – voglio contribuire a rendere Saronno una città migliore per chi verrà dopo di noi”.

Da sempre appassionato di politica, dopo il pensionamento nel 2020 ha co-fondato il coordinamento locale di Azione, partito in cui milita tuttora e con cui ha ricoperto ruoli organizzativi a livello provinciale. Ama lo sport – subacquea, sci, tennis – e oggi si dedica con entusiasmo al padel, “che consiglio a chi ha la mia età”.

Nel suo caffè con ilSaronno non manca l’amore per la città. “Saronno è comoda, viva, accogliente. Il collegamento con Milano è un valore aggiunto che dobbiamo difendere, specialmente in tempi come questi”. E conclude con un sorriso: “Ogni volta che torno a casa, lo faccio con piacere. Saronno è tutto per me”.

🎥 Il tempo di un caffè è il nostro format di interviste brevi, informali e senza filtri, realizzate nei bar della città con la direttrice Sara Giudici, microfono alla mano. Le puntate durano al massimo 4 minuti e sono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube.

📍 Scopri tutti i video → https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/

📲 Sei un candidato? Vuoi partecipare? Contattaci via WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

☑️ Per ricevere le notizie più importanti in tempo reale: