SARONNO – È Simone Galli del Partito Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Già consigliere comunale con l’amministrazione precedente, Galli si ripresenta alle elezioni forte di un’esperienza maturata negli anni e da un percorso di formazione iniziato nel gruppo scout. “È lì che ho trovato un ambiente positivo in cui crescere – racconta – e che mi ha insegnato il valore dell’impegno verso la comunità”.

Saronnese, vive e lavora in città, ed è determinato a proseguire il percorso iniziato nel 2020. “Chi mi conosce sa che sono pragmatico, cerco soluzioni concrete. Mi appassiona in particolare il tema del verde urbano: ho collaborato al progetto Rete Clima con l’allora assessore Casali, ma mi impegno anche per dare risposte puntuali ai cittadini, dalle segnalazioni sui marciapiedi fino ai servizi scolastici. Credo che fare politica significhi mettersi al servizio”.

Cosa ama di più di Saronno? Le sue dimensioni contenute, che rendono semplice e piacevole girarla a piedi o in bicicletta. “Appena posso lascio l’auto e prendo la bici. E poi i parchi: il Lura, il Corvane, e tanti altri piccoli spazi verdi che meritano maggiore cura e valorizzazione. Sono luoghi importanti sia per i bambini che per gli anziani, e rappresentano una risorsa per il benessere cittadino”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

