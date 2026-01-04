Sindaco, partiamo dalla domanda di rito. Com’è andato il 2025 per Ceriano Laghetto?

“È stato un anno di responsabilità. Abbiamo dovuto prendere decisioni non sempre semplici, ma necessarie per mettere ordine e dare stabilità al Comune. Abbiamo lavorato molto su progetti, organizzazione, servizi e metodo, spesso lontano dai riflettori, per creare le basi su cui costruire il futuro di Ceriano”.

Fine anno è anche tempo di bilanci. Tre momenti positivi e uno più difficile.

“Un aspetto che mi ha fatto particolarmente piacere è stato il coinvolgimento dei cittadini nei progetti culturali e nella vita del paese. Significa che Ceriano è una comunità viva. Penso, ad esempio, ad Adrià al Cerve, che ha lasciato un nuovo segno identitario, al murale che lo rappresenta, a Cinema all’Aperto e a Hot Talks, che hanno riportato un certo modo di fare cultura in paese”.

Un altro fronte su cui avete lavorato molto è quello della sicurezza.

“Sì, abbiamo investito sulla presenza sul territorio, avviato controlli serali e coordinamenti sovracomunali con Interforze, grazie anche alla disponibilità della Prefettura. Abbiamo inoltre rafforzato la videosorveglianza e dotato meglio la polizia locale”.

Il terzo momento positivo dell’anno?

“L’approvazione unanime del piano di diritto allo studio. È stato il più ricco di sempre per Ceriano, soprattutto dal punto di vista economico, e rappresenta una scelta chiara: investire su scuola e famiglie”.

E il momento più critico?

“Affrontare decisioni difficili sul piano economico e gestionale. Sono scelte che non portano applausi, ma che erano indispensabili per garantire solidità e continuità ai servizi”.

Ha parlato di decisioni non semplici e di metodo. Ce n’è una che sente particolarmente sua?

“Abbiamo cambiato il modo di amministrare, mettendo al centro la programmazione e una maggiore serietà amministrativa. Questo ha significato, molte volte, dire dei no e rallentare aspettative immediate. C’è la volontà di cambiare, ma servono passaggi amministrativi e tempi tecnici. In questo anno e mezzo abbiamo però ricevuto segnali che ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta”.

Lasciamo il 2025 e guardiamo al 2026. Qual è il grande sogno per Ceriano Laghetto?

“Una Ceriano sempre più riconoscibile e coesa, non più ai margini ma parte attiva del territorio. Vogliamo continuare a investire su spazi pubblici, strutture e servizi, perché la qualità dei luoghi incide direttamente sulla qualità della vita”.

E una cosa più concreta, nel breve periodo?

“Rafforzare il lavoro sul sociale. Per troppo tempo questo ambito è stato trascurato. Servono più coordinamento tra Comuni, associazioni e chi eroga servizi, e una maggiore attenzione alle fragilità. Intercettare prima le difficoltà significa aiutare meglio famiglie e persone e rendere più forte l’intera comunità”.

Allargando lo sguardo, qual è la grande sfida per Ceriano Laghetto?

“Crescere senza perdere identità. Dovremo fare scelte concrete su sicurezza, sostenibilità e attenzione alle fragilità. Mi auguro una comunità capace di affrontare il cambiamento sentendosi parte delle decisioni. Per questo chiedo sempre contributi e punti di vista: solo insieme si trova la formula giusta per una crescita davvero condivisa”.