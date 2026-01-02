news

CISLAGO – Un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. Questa volta il protagonista è Stefano Calegari, sindaco di Cislago. L’intervista è stata registrata martedì 23 dicembre, pochi giorni prima della pubblicazione, per offrire uno sguardo complessivo sull’anno appena concluso e sulle prospettive future della comunità.

Sindaco, com’è stato il 2025 per Cislago?

“Il 2025 è stato un anno intenso, fatto di cose buone e di momenti più complessi, ma credo sia normale. Cislago è un bel paese, ricco di associazioni di volontariato che lo rendono vivo ogni giorno. È un paese dove è bello fare il sindaco. È stato un anno di alti e bassi, ma sicuramente interessante e molto impegnativo”.

Un anno segnato anche da tanti interventi concreti.

“Nel 2025 sono partiti moltissimi cantieri. Penso alla scuola, già adeguata dal punto di vista sismico, migliorata anche sotto il profilo della coibentazione termica e dell’immagine, con quella frase di Aldo Moro che invita al coraggio e alla verità. Abbiamo asfaltato diverse strade, da via Mascagni a via Colombo, da via Foscolo a via Gramsci, fino a viale 4 Novembre. Anche piazza Mercato è stata sistemata per renderla più ordinata e più facile da mantenere”.

Altri progetti importanti?

“È stato avviato il progetto dell’area verde di via Nobile, approvato quello per la sistemazione di via Raffaello-Colombo, con interventi sulla strada e sulla banchina. È partito anche il progetto di via Veneto, che prevede l’allargamento della carreggiata, una pista ciclabile e vasche di laminazione per ridurre i problemi di allagamento nella parte sud del paese. Senza dimenticare la progettazione per la messa in sicurezza del Ponte Nuovo, che richiede un intervento urgente”.

Cislago però è stata viva anche dal punto di vista culturale e sociale.

“Sì, abbiamo organizzato iniziative importanti. Ricordo la prima mostra diffusa di fotografia, pittura e scultura, con 80 opere esposte lungo le vie del paese. È stato il primo contesto artistico di questo tipo a Cislago. Abbiamo avviato il progetto di book crossing con quattro casette dei libri nei parchi pubblici, per riprenderci gli spazi e alimentare il piacere della cultura”.

Un ruolo centrale lo hanno avuto i volontari.

“Assolutamente. Voglio ringraziare i tanti volontari che hanno reso possibili servizi fondamentali come il trasporto di anziani e persone con disabilità, la consegna dei pasti a domicilio, il pedibus. Ringrazio anche i medici di medicina generale: grazie alla loro organizzazione il servizio non è mai venuto meno. L’ultima giornata di vaccinazioni lo ha dimostrato, con una risposta straordinaria dei cittadini, grazie anche alla protezione civile”.

A livello personale, quali sono stati i momenti più emozionanti?

“L’inaugurazione del palazzetto dello sport intitolato a Mario Ceriani, oggi Palaceriani. È stato un momento molto toccante, vedere tanti giovani ricordare i valori che ha saputo trasmettere. Un altro momento importante è stata l’approvazione della convenzione per il servizio associato di polizia locale: una scelta strategica che porterà maggiore sicurezza e presidio del territorio”.

Un altro risultato di cui andare orgogliosi?

“La capacità di intercettare finanziamenti. Nel 2025 abbiamo ottenuto circa 3 milioni di euro da Stato, Regione e Provincia. È un motivo di orgoglio per l’amministrazione ma soprattutto per gli uffici comunali”.

E il momento più difficile?

“Ogni volta che ho dovuto partecipare alle esequie di persone che hanno fatto la storia del paese. Nel 2025 ne abbiamo perse diverse. In quei momenti senti ancora di più la responsabilità di dover custodire e tramandare valori e tradizioni”.

Guardiamo al 2026. Quali sono i grandi progetti?

“Ho due sogni: una struttura per anziani, non necessariamente una Rsa, e una palestra per le attività sportive. Spero nel 2026 di riuscire almeno a gettare le basi concrete per questi due progetti”.

E una cosa più piccola ma simbolica?

“Vorrei reintrodurre l’Abbondanzio d’oro, un riconoscimento per persone, associazioni e realtà che si sono distinte. È una piccola cosa solo in apparenza, ma ha un grande valore per il senso di comunità”.

Qual è la grande sfida per Cislago?

“Le sfide sono tante e riguardano tutti gli ambiti: sociale, cultura, ambiente, viabilità, sicurezza, sport. Ma soprattutto dobbiamo dare risposte a una società che invecchia e sostenere le associazioni sportive che svolgono un ruolo educativo fondamentale. Servono spazi, progetti e visione”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.

📍 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag 👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-speciale-sindaci-2025/

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09