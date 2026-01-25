news

GERENZANO – Un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. La frase iniziale resta quella che accompagna l’edizione speciale di fine anno de Il tempo di un caffè. Questa volta la protagonista è Stefania Castagnoli, sindaca di Gerenzano. L’intervista è stata registrata la settimana scorsa, pochi giorni prima della pubblicazione, per permettere un racconto completo dell’anno appena concluso e uno sguardo sulle priorità che attendono la comunità.

Com’è stato il 2025 per Gerenzano?

“È stato un anno molto intenso e impegnativo, in cui ci siamo dovuti occupare ancora delle conseguenze della grandinata del 2023. Però siamo riusciti a portare a termine il terzo e ultimo lotto del cimitero, quello relativo alle coperture, e nelle ultime settimane sono iniziati anche i lavori negli ossari interrati. Non si tratta solo di ripristinare, ma di creare ambienti più funzionali e più fruibili per i cittadini”.

I lavori post grandinata continuano

“È vero. Mancano ancora alcuni interventi, come i pannelli fotovoltaici sulla scuola Clerici e sul municipio e la velostazione per il ricovero delle biciclette. Ma considerando l’entità dei danni, due anni e mezzo per realizzare tutti questi lavori, con i tempi tecnici necessari, è comunque un buon risultato”.

Accanto agli interventi legati all’emergenza, cos’altro è stato fatto?

“Abbiamo lavorato su molti fronti. Al palazzetto dello sport abbiamo sistemato parte della recinzione, installato un nuovo impianto antintrusione e sostituito le pompe. Al centro anziani abbiamo rifatto il piano superiore, le tapparelle danneggiate e l’impianto idrico-termico. Al Parco degli Aironi abbiamo realizzato un pozzo perdente e messo in sicurezza il belvedere, oltre a riqualificare la centrale termica”.

Importanti anche gli interventi sulle strutture sportive.

“Sì. Nei locali dell’ex biblioteca alla scuola media abbiamo fatto lavori di insonorizzazione perché ora ospitano il Corpo musicale Santa Cecilia. Al centro sportivo e al campo di calcio di via Primo Maggio abbiamo realizzato un nuovo impianto di irrigazione, sostituito l’impianto termoidraulico degli spogliatoi e creato un nuovo invaso per la manutenzione del campo sintetico”.

Non sono mancati interventi sulle infrastrutture.

“Abbiamo sostituito completamente la linea elettrica di via Inglesina, che all’inizio del 2025 era stata danneggiata in modo importante. Sono stati lavori onerosi anche dal punto di vista economico. Grande attenzione anche alla manutenzione delle strade: siamo intervenuti in via Colombo e via Lepadagna e abbiamo stanziato 150 mila euro per nuovi lavori in primavera”.

Un imprevisto ha riguardato anche il municipio.

“Sì, l’impianto di riscaldamento e raffrescamento ci ha lasciato. Abbiamo dovuto spostare temporaneamente alcuni uffici in altre sedi. In questi giorni stanno ultimando la parte elettrica e anche questo problema sta rientrando”.

La location dell’intervista racconta uno dei risultati più attesi.

“Siamo nella nuova biblioteca comunale. I lavori sono iniziati e conclusi nel 2025. Abbiamo ristrutturato tutti i locali e anche il cortile di Palazzo Fagnani, che potrà ospitare eventi culturali. Restituire la biblioteca ai cittadini dopo due anni e mezzo è stato davvero emozionante”.

Non è mancata l’attenzione all’ambiente.

“Abbiamo installato una nuova casetta dell’acqua e i risultati sono stati molto positivi. I cittadini la utilizzano e questo dimostra un grande rispetto per l’ambiente”.

Sul fronte sicurezza quali azioni sono state intraprese?

“Ho partecipato a incontri del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza con il prefetto e le forze dell’ordine. Abbiamo aderito al progetto stazioni sicure, con servizi mirati alla stazione di Gerenzano, e organizzato pattugliamenti serali straordinari in collaborazione con altri comuni”.

Ha fatto discutere anche il divieto di gioco con la palla in alcune piazze.

“È stata una scelta obbligata. Non per vietare il gioco, ma per indirizzarlo nei luoghi corretti. C’erano stati episodi che avevano messo a rischio l’incolumità delle persone e causato danni. L’obiettivo è far convivere tutti nel modo migliore”.

Tra le novità in arrivo anche nuove telecamere.

“Sì, installeremo telecamere di ultima generazione con sistemi di intelligenza artificiale per aumentare ulteriormente la sicurezza”.

Fine anno è tempo di bilanci personali. I momenti più belli?

“L’inaugurazione della nuova sede del Corpo musicale Santa Cecilia durante il centocinquesimo anniversario è stata emozionante. Poi l’inaugurazione della biblioteca, un bene preziosissimo restituito ai cittadini. E infine una lettera di un bambino di terza elementare che raccontava l’emozione provata al giuramento di cittadinanza dei suoi genitori. Mi ha ricordato che dietro gli atti amministrativi ci sono storie e valori profondi”.

Il momento più critico?

“La carenza di personale, soprattutto all’ufficio tecnico. Nonostante i concorsi banditi, è stato difficile inserire nuove figure. È una criticità nazionale che rallenta risposte e progetti. Tutto quello che siamo riusciti a fare nel 2025 lo dobbiamo a chi ha lavorato in condizioni davvero difficili”.

Altre criticità sentite?

“L’abbandono dei rifiuti, soprattutto dopo Capodanno, e la chiusura dell’ufficio postale per i lavori del progetto Polis, che ha creato grandi disagi, soprattutto agli anziani. Speriamo di essere davvero vicini alla riapertura”.

Guardando al 2026, qual è il grande obiettivo?

“Vorrei che Gerenzano fosse un luogo in cui i giovani scelgono di restare, perché trovano opportunità e qualità della vita. Un sogno nel cassetto è istituire uno sportello gratuito di orientamento e informazione legale per i cittadini”.

La sfida principale per il nuovo anno?

“Portare a termine tutti i progetti avviati e migliorare l’organizzazione interna del Comune, rafforzando il personale per dare risposte sempre più puntuali ai cittadini”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.

