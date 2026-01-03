news

LAZZATE – Un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. La frase iniziale resta quella che accompagna l’edizione speciale di fine anno de Il tempo di un caffè. Questa volta il protagonista è Andrea Monti, sindaco di Lazzate. L’intervista è stata registrata venerdì 27 dicembre, pochi giorni prima della pubblicazione, per offrire uno sguardo complessivo sull’anno appena concluso e sulle prospettive future della comunità.

Sindaco, com’è stato il 2025 per Lazzate e perché questa location?

“Il 2025 è stato un anno importante di ulteriore crescita della nostra comunità, soprattutto nel senso di appartenenza dei cittadini a Lazzate. Penso ai momenti di gemellaggio: abbiamo celebrato il ventesimo anniversario con Les Bois-Plages-en-Ré, una piccola comunità su un’isola dell’Atlantico. È stato bello accompagnare i cittadini di Lazzate in Francia e accogliere qui i nostri gemellati”.

La scelta del luogo non è casuale: “Qui fino a pochi mesi fa c’era un parcheggio. Oggi è uno spazio di socializzazione, una foresta urbana. Non un parco giochi, ma un bosco geometrico, come lo ha definito l’architetto. Può diventare il parco urbano che mancava a Lazzate”.

Fine anno è tempo di bilanci. Quali sono stati i tre momenti più belli?

“Fare classifiche è difficile, ma se devo salire sul podio metto al primo posto l’inaugurazione di questo spazio. È avvenuta in una bella giornata di primavera, con tantissima partecipazione e tutte le associazioni presenti. È stato il segno di un ritorno del verde nei centri urbani, in un momento storico in cui la sensibilità verso questi temi è cresciuta molto”.

Il secondo gradino del podio?

“La presentazione del progetto Lazzate 2030, durante la cerimonia della Pila d’Oro. Non è solo la riqualificazione del Borgo, che vedrà i primi cantieri nel 2026, ma una visione complessiva della Lazzate di domani: nuovi spazi di socialità, l’area del centro sportivo e delle scuole medie, il centro anziani e il Parco delle Groane, che dista meno di un chilometro dalla piazza centrale e che vogliamo rendere sempre più fruibile come grande parco urbano”.

E il terzo momento significativo?

“La serata dell’opera lirica in piazza. Portare il Barbiere di Siviglia sotto il campanile, con oltre 500 spettatori paganti, in un paese di 7.700 abitanti, è stato emozionante. Dimostra che la cultura non è solo per le grandi città. E posso dire che lo rifaremo anche nel 2026”.

Il momento più difficile dell’anno?

“La decisione di rinviare la manutenzione ordinaria delle strade. Siamo abituati ad avere standard elevati, ma con i lavori della fibra ottica avremmo sprecato risorse rifacendo strade che sarebbero state nuovamente tagliate. È stata una scelta sofferta, perché il ritardo si sente e lo viviamo anche noi amministratori ogni giorno”.

Lei ha ricoperto molti ruoli istituzionali. Cosa significa oggi essere sindaco?

“Non c’è paragone. Essere sindaco del paese in cui sei nato e cresciuto è l’esperienza più bella e gratificante. È una responsabilità enorme, ma anche un privilegio. Mi sento fortunato ad avere una squadra coesa, con cui si lavora per il bene comune. A chi fa politica dico sempre: se potete, provate a fare i sindaci. È la cosa più bella”.

Guardiamo al 2026. Qual è il grande progetto?

“Il progetto Lazzate 2030 entrerà nel vivo. Vogliamo fare di Lazzate un luogo dove le famiglie scelgono di costruire il proprio futuro. Investiamo sui giovani, sugli spazi di aggregazione, sui servizi. Lazzate è a meno di 30 chilometri da Milano, ma vuole restare una comunità con una forte identità”.

E una piccola cosa concreta a cui tiene particolarmente?

“La creazione della Deco, la denominazione comunale per la nostra patata, per valorizzarne storia e unicità. Poi il rinnovo del giornale comunale Livre Lazzate, che vogliamo modernizzare mantenendo il legame con il digitale. Infine la riscoperta delle ‘terziere’, le antiche suddivisioni del paese, per avviare nuove forme di partecipazione”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.



