MISINTO – Un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. La frase iniziale resta quella che accompagna l’edizione speciale di fine anno de Il tempo di un caffè. Questa volta il protagonista è Matteo Piuri, sindaco di Misinto. Anche questa intervvista è stata registrata alcuni giorni prima della pubblicazione, per permettere un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sull’anno appena concluso e sulle prospettive future.

Sindaco, com’è stato il 2025 per Misinto?

“È stato soprattutto l’anno del ritorno a una certa normalità. Dopo la grandinata del 2023, nel 2025 abbiamo completato i cantieri più importanti degli ultimi vent’anni. Abbiamo concluso la ristrutturazione del palazzo municipale, i lavori al cimitero e quelli alla palazzina che ospita il Family Point. Questo ci ha permesso di rimettere in moto tutta la macchina amministrativa”.

Quanto hanno inciso questi interventi sulla vita del paese?

“La ristrutturazione del palazzo comunale, compresa l’aula consiliare, ci consente di avere uno spazio che possiamo usare per tanti eventi, soprattutto quelli rivolti ai bambini. Abbiamo ampliato la biblioteca, che era una promessa della campagna elettorale. Sul Family Point abbiamo fatto ripartire un servizio fondamentale, gestito in collaborazione con Cogliate e Lazzate. È stato davvero l’anno della ripartenza che tutti ci auguravamo”.

Fine anno è anche tempo di bilanci personali. Quali sono stati i momenti più belli?

“Fare una classifica è difficile. Io vivo molto il mio paese, qualcuno mi ha definito il volontario tra i volontari. Tutti i momenti legati alla comunità, alle associazioni, alle iniziative organizzate insieme, sono sempre motivo di grande emozione. Quando vedo la piazza di Misinto o gli spazi pieni di persone mi sento orgoglioso. È questo che mi ripaga di tutto”.

E invece il momento più difficile?

“Sicuramente la gestione dei cantieri. Chiudere i lavori e seguirli da vicino ha messo a dura prova i nervi. Non tollero la superficialità e in alcuni casi mi sono scontrato con comportamenti che ho trovato inopportuni. In quei momenti è uscito anche il lato peggiore del mio carattere, ma fa parte della responsabilità di portare a casa risultati concreti”.

Guardiamo ora al 2026. Qual è il grande progetto per Misinto?

“Il grande progetto è quello che abbiamo definito il sogno: la realizzazione di un edificio polivalente come ampliamento della scuola primaria. Abbiamo già ottenuto finanziamenti da due ministeri, anche grazie all’intervento dell’onorevole Fabrizio Sala. Nel 2026 getteremo le basi, dalla progettazione allo stanziamento delle risorse, con l’obiettivo di completare l’opera entro il 2028”.

E una piccola cosa, più immediata?

“Stiamo lavorando a un progetto di collaborazione con le aziende del territorio. Storicamente tra amministrazioni e imprese non è facile creare un legame. Noi ci crediamo molto: abbiamo iniziato prima delle elezioni e nei prossimi mesi incontreremo le aziende per costruire una sinergia concreta. Per un Comune piccolo come Misinto è fondamentale”.

Allargando lo sguardo, qual è la vera sfida per il futuro?

“Il senso di comunità. Non perdersi come comunità è fondamentale. Questo riguarda le associazioni, l’amministrazione, ma soprattutto la partecipazione dei cittadini. Senza volontariato e senza persone che partecipano alle attività, una comunità si impoverisce. Io continuo a stimolare, anche con qualche frecciatina, perché partecipare crea connessioni, idee, progetti. È così che una comunità resta viva”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.

Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag 👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-speciale-sindaci-2025/

