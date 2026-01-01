news

SARONNO – Un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. Questa volta la protagonista è Ilaria Pagani, sindaca di Saronno. L’intervista è stata registrata lunedì 23 dicembre per permettere un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sui primi mesi di mandato e sulle prospettive della città. La location è stata scelta direttamente dalla sindaca: il quartiere della Retrostazione, uno dei luoghi simbolo delle criticità e delle sfide affrontate in questi mesi dall’amministrazione.

Sindaca, partiamo proprio dalla scelta del luogo. Perché la Retrostazione?

“Ho voluto questa location perché rappresenta uno dei temi centrali di questi mesi: la sicurezza. È una zona sulla quale stiamo lavorando intensamente con la polizia locale. Qui si misura la capacità dell’amministrazione di presidiare il territorio e di intervenire nelle aree più delicate della città”.

Com’è stato il 2025 per Saronno?

“È stato un anno di grandi cambiamenti. Saronno è passata da una precedente amministrazione al commissariamento, fino alle elezioni e all’insediamento di questa nuova giunta. Oggi siamo qui a tirare le fila dei primi sei mesi di mandato e a dare risposte alle aspettative che la città ha espresso in modo molto chiaro”.

A livello personale, qual è stato il momento più difficile?

“Senza dubbio la campagna elettorale. È stata faticosa, impegnativa, anche emotivamente. Però subito dopo l’elezione c’è stata la grande soddisfazione di iniziare a lavorare e di mettere in atto da subito le azioni che i cittadini chiedevano, in particolare sul tema della sicurezza”.

Un tema su cui non sono mancate critiche.

“Sì, storicamente si dice che la sinistra non guarda la sicurezza, pensa solamente all’approccio olistico sulla sicurezza. Sì, però ci sono anche delle azioni che dobbiamo fare dal punto di vista del controllo del territorio e questa cosa abbiamo fatta da subito. La polizia locale ci ha seguiti da subito nell’aumentare la presenza sia in centro sia nelle zone più sensibili. I risultati non sono ancora quelli che vorremmo, ma non ci stiamo tirando indietro. Anzi, stiamo lavorando intensamente, anche con l’unità cinofila, che ha dato riscontri positivi”.

E il momento più emozionante vissuto da sindaca?

“Ce ne sono stati tanti. Il periodo natalizio è stato particolarmente coinvolgente. Tutti gli eventi di Natale hanno funzionato molto bene. Voglio ringraziare gli uffici e l’assessora Maria Cornelia Proserpio per il lavoro fatto. È stato bello ricevere dai commercianti un riscontro positivo e sentire i cittadini soddisfatti di come la città si sta trasformando”.

Non sono mancate però le stoccate dell’opposizione, soprattutto su bilancio ed ex Isotta Fraschini.

“Sul bilancio abbiamo fatto scelte di responsabilità. Una parte delle risorse è vincolata, la parte libera richiede decisioni ponderate. Abbiamo cercato un equilibrio tra i bisogni dei cittadini e il programma elettorale, mettendo sempre al centro le persone. Abbiamo investito sul Palazzo comunale, su Palazzo Visconti, su Villa Gianetti e sulla manutenzione delle scuole e degli spazi pubblici”.

Guardiamo al 2026. Qual è il grande progetto per Saronno?

“La riqualificazione dell’area ex Isotta Fraschini. In questi mesi abbiamo lavorato molto con gli uffici per chiudere l’istruttoria e arrivare all’adozione del piano, che è stata approvata in consiglio comunale. Non è un punto di arrivo ma un inizio. Da gennaio parte la seconda fase, con il coinvolgimento dei cittadini sulla ricaduta pubblica di questa grande operazione”.

E una cosa più piccola ma concreta?

“La riqualificazione del cortile della biblioteca. Con risorse avanzate da un bando abbiamo acquistato panchine e tavoli per permettere ai ragazzi di studiare e condividere spazi anche all’esterno. È un intervento semplice, ma che aggiunge valore a uno spazio molto vissuto”.

Qual è la grande sfida che attende Saronno?

“I giovani. Abbiamo fatto una scelta precisa istituendo un assessorato dedicato, con l’assessore Lucy Sasso che sta lavorando molto per creare eventi, occasioni e spazi di partecipazione. Dare voce ai giovani significa investire sul futuro della città, e questa sarà una delle nostre linee guida”.

