SOLARO – È Nilde Moretti, sindaca di Solaro, la protagonista dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i sindaci del territorio attraverso interviste dirette e senza filtri. Le videointerviste sono state registrate alcuni giorni prima della pubblicazione, per consentire un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sull’anno che si chiude e su quello che si apre.

La scelta della location non è casuale. L’intervista è stata registrata alla scuola Regina Elena, uno dei luoghi simbolo dell’impegno dell’amministrazione sul fronte educativo. Una cornice che la sindaca Nilde Moretti considera rappresentativa del lavoro fatto e di quello ancora in corso: “Abbiamo voluto scegliere una scuola perché l’istruzione è una delle priorità assolute del nostro mandato. Le scuole non sono solo edifici, ma spazi di crescita, inclusione e futuro. In questi anni abbiamo investito molto sia sugli immobili sia sui progetti educativi, perché crediamo che partire dai bambini e dai ragazzi significhi costruire una comunità più solida e consapevole”. La Regina Elena diventa così il simbolo concreto di una visione che mette al centro famiglie, studenti e qualità dei servizi.

Sindaca, partiamo dal bilancio generale. Com’è stato questo anno per Solaro?

“È stato un anno molto impegnativo, denso di lavoro e di nuove sfide. È stato soprattutto l’anno dei cantieri del Pnrr, che hanno richiesto un grande sforzo da parte dell’amministrazione e degli uffici. Abbiamo incontrato difficoltà, soprattutto burocratiche, ma non ci siamo mai fermati. Abbiamo continuato a portare avanti l’ordinario, quindi i servizi, la vicinanza ai cittadini, il sostegno alle famiglie e alla comunità, cercando di tenere insieme tutto senza perdere di vista le priorità”.

Quali sono stati i momenti più belli vissuti da sindaca in questi mesi?

“I momenti più belli sono sempre quelli in mezzo alla gente. Gli eventi molto partecipati come la Notte Bianca, la StraSolaro, la Babbo Run sono occasioni in cui si respira davvero il senso di comunità. Ma per me sono altrettanto importanti i momenti più semplici, quelli vissuti con le associazioni, con il mondo del volontariato, nelle scuole. Penso alle recite di Natale, agli incontri con i ragazzi e con le famiglie: sono situazioni che restituiscono il senso profondo di questo ruolo”.

E invece il passaggio più difficile dell’anno?

“Senza dubbio la gestione finanziaria legata ai ritardi dei fondi Pnrr. Abbiamo dovuto ricorrere all’anticipazione di cassa perché i finanziamenti faticavano a rientrare nelle casse del Comune. È stato un momento delicato, anche perché a fine anno bisogna approvare il bilancio e il rischio era quello di non riuscire a chiuderlo in pareggio. Fortunatamente una parte delle risorse è arrivata in tempo e questo ci ha permesso di concludere l’anno con maggiore serenità”.

C’è una criticità che sente particolarmente forte sul territorio?

“Sì, ed è una criticità che accomuna molti comuni: la mancanza dei medici di base. È un problema che i cittadini percepiscono in modo molto forte. Ne abbiamo parlato più volte anche ai tavoli di Ats. Come Comune stiamo facendo il possibile, ad esempio con l’apertura di un ambulatorio temporaneo, ma se mancano i medici è difficile trovare soluzioni definitive nel breve periodo”.

Su quali settori l’amministrazione ha investito di più?

“Il sociale è sicuramente il settore su cui investiamo maggiormente, anche in termini di risorse economiche. Penso all’integrazione delle rette per le persone senza rete familiare, seguite in strutture o in Rsa, e al lavoro sui minori, con un’attenzione particolare alla prevenzione. Accanto a questo, come scelta politica, abbiamo puntato molto sulla scuola. Sia con interventi strutturali, come la ristrutturazione della Mascherpa o l’installazione dell’ascensore alla Don Milani per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia con investimenti sul piano educativo e sul diritto allo studio”.

Un esempio concreto di questo investimento educativo?

“Abbiamo scelto di sostenere progetti che affiancano le scelte della dirigenza scolastica, finanziando attività aggiuntive. Un esempio è l’insegnamento dell’inglese, che nel nostro Comune parte già dall’asilo nido Il Girasole grazie al contributo dell’amministrazione. Crediamo molto in un percorso educativo che inizi presto e accompagni i ragazzi nel tempo”.

Guardando avanti, qual è il grande obiettivo per il 2026?

“Il 2026 è l’anno della chiusura del Pnrr. Il nostro obiettivo principale è completare tutti i progetti ancora aperti, in particolare l’housing sociale e le ciclabili, rispettando i tempi previsti. Non è scontato, perché molti comuni rischiano di non farcela e non sono previste proroghe. Noi però siamo convinti di riuscire a chiudere tutti i cantieri nei tempi”.

E una piccola cosa che vuole realizzare subito?

“Aprire la pagina Instagram del Comune. Può sembrare una cosa semplice, ma per noi la comunicazione con i cittadini è fondamentale. Vogliamo essere sempre più presenti e accessibili, utilizzando anche strumenti nuovi”.

Qual è la grande sfida per Solaro nei prossimi anni?

“Mi auguro che Solaro continui a essere una comunità coesa. La collaborazione tra cittadini, associazioni e volontariato è la nostra vera forza e vorrei che questo clima positivo restasse nel tempo. È un valore che va coltivato ogni giorno ed è una responsabilità che sentiamo molto”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.

📍 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

