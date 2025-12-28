news

CARONNO PERTUSELLA – È Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella, il protagonista di questa puntata dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè con ilSaronno, dedicata al bilancio di fine anno dei comuni del Saronnese e delle Groane. La frase iniziale resta la stessa della rubrica: un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. Anche in questo caso l’intervista è stata registrata alcuni giorni prima della pubblicazione, per consentire un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sull’annata.

Sindaco, com’è stato il 2025 per Caronno Pertusella?

“È stato un anno complicato. Per i comuni che hanno ottenuto risorse dal Pnrr questi sono anni decisivi, perché è il momento in cui le opere pubbliche vanno a terra e devono essere completate entro giugno 2026. Noi siamo risultati vincitori di cinque bandi, quindi cinque progetti finanziati, e questo ha significato un impegno enorme. Abbiamo però incontrato diverse difficoltà nei cantieri e nei rapporti con alcune imprese”.

Quali problemi avete dovuto affrontare concretamente?

“Abbiamo dovuto sciogliere il contratto con un’impresa inadempiente che doveva realizzare la nuova biblioteca e affrontare un contenzioso sulla mensa della scuola Ignoto Militi, che siamo riusciti a chiudere con un accordo extragiudiziale. Tutto questo ha rallentato la conclusione dei lavori e ci ha impegnato molto, sia sul piano amministrativo sia su quello operativo”.

Il fine anno è anche tempo di bilanci personali. Qual è stato il momento più critico per lei?

“Il tema che mi pesa di più, e che vedo ogni giorno, è il senso civico. Ogni mattina faccio un giro a piedi per il paese e continuo a riscontrare episodi di maleducazione, abbandono dei rifiuti, vandalismi. Sono comportamenti che degradano il paese e rendono più difficile la convivenza. È una maturazione sociale che dobbiamo fare tutti, come comunità”.

E invece i momenti più belli vissuti da sindaco?

“Ce ne sono diversi, ma uno in particolare mi è rimasto nel cuore. Un cittadino senegalese che lavora a Caronno Pertusella da più di vent’anni si è rivolto a me disperato: uno dei suoi otto figli, rimasto in Senegal, era in fin di vita e aveva bisogno di un trapianto di rene. Attraverso i servizi sociali siamo riusciti ad attivare un ponte aereo, farlo arrivare in Italia e operarlo. L’intervento è andato bene e il figlio si è salvato. Sono momenti che ti fanno capire perché fai questo lavoro”.

Altri episodi positivi di quest’anno?

“Il rapporto con le scuole mi dà sempre grande soddisfazione. L’inaugurazione della panchina, l’avvio dell’anno scolastico con l’accoglienza dei bambini che cantavano nell’atrio, sono momenti che ti restituiscono il senso della comunità. E poi la conclusione di alcune opere: a gennaio inaugureremo il centro giovanile di via Rosto, con spazi dedicati alle politiche giovanili, all’aggregazione e alla formazione. È una scelta importante della nostra amministrazione”.

Guardiamo al 2026. Qual è il grande progetto su cui state lavorando?

“Abbiamo diversi progetti pronti, alcuni addirittura esecutivi. Il sogno più grande è il recupero dell’ex caserma dei carabinieri, ex Littorio, ex casa del popolo, un edificio centrale ma oggi fatiscente. Abbiamo un progetto che prevede non solo il recupero dell’edificio, ma anche dell’area circostante, compreso l’ex campo sportivo. Solo l’intervento sull’edificio vale circa 10 milioni di euro. Abbiamo presentato il progetto a un bando e ora siamo in attesa della graduatoria”.

Altri interventi in programma?

“Abbiamo anche un progetto esecutivo per un nuovo centro sportivo, una vera e propria cittadella dello sport nell’area che va dal palazzetto ai campi di calcio. Le idee e i progetti non mancano, quello che spesso mancano sono i finanziamenti. Per questo ci siamo strutturati per avere progetti pronti e poter partecipare a ogni bando che esce”.

Allargando lo sguardo, qual è la vera sfida per il futuro di Caronno Pertusella?

“La risposta alle fragilità sociali. Sto riscontrando un impoverimento di una parte delle famiglie. Non va tutto bene, come a volte si racconta. Le richieste di aiuto aumentano, così come quelle di sostegno scolastico. Dal 2021 al 2025 siamo passati da poco più di 200 ore settimanali a oltre 450 ore. Questo significa più educatori da trovare e un costo che arriva a 500-600 mila euro l’anno solo per il sostegno scolastico. Non è obbligo del Comune coprire tutto, ma se vogliamo tutelare le fasce più deboli dobbiamo farlo, soprattutto sui più piccoli. Mi chiedo se in futuro i comuni riusciranno sempre a sostenere questo peso”.

