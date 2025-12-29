news

UBOLDO – Un sindaco, due caffè e 365 giorni da raccontare. La frase iniziale resta quella che accompagna l’edizione speciale di fine anno de Il tempo di un caffè. Questa volta il protagonista è Luigi Clerici, sindaco di Uboldo. Anche questa intervista è stata registrata alcuni giorni prima della pubblicazione, per permettere un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sull’anno appena concluso e sulle sfide future.

Sindaco, come è stato il 2025 per Uboldo?

“Pensavo che dopo il Covid e dopo la grandinata del 2023 l’anno sarebbe stato più lineare. Invece è iniziato malissimo il 7 gennaio, con la perdita di Piero Zucca. È stato un momento drammatico, umano prima ancora che amministrativo. Ha lasciato un vuoto enorme nella comunità, per la sua generosità e per quello che rappresentava. La protezione civile era la sua vita e il fatto che oggi il gruppo continui e si sia anche ampliato dimostra quanto abbia seminato bene”.

Oltre a questo lutto, quali altre difficoltà avete affrontato?

“Durante l’anno abbiamo perso tre o quattro figure chiave del Comune. Il segretario se n’è andato a giugno e aveva competenze fondamentali su tributi, ragioneria, servizi amministrativi e anagrafe. Sostituirlo non è semplice e infatti siamo ancora in una fase di convenzionamento. Abbiamo il dottor Roccia come segretario a scavalco, ma la vera difficoltà è sull’ufficio tecnico: le responsabilità sono tante e le retribuzioni basse. È un problema che condividono molti sindaci. Senza risorse umane è difficile portare avanti progetti e bandi, e questo è un tema serio”.

Guardando invece agli aspetti positivi, quali sono stati i tre risultati più importanti sul piano amministrativo?

“Abbiamo avviato la rigenerazione urbana di via San Martino con il primo lotto, il secondo partirà il prossimo anno. Abbiamo inaugurato la nuova sede della polizia locale in area ex Mercantile. E siamo riusciti, a costo zero, a spostare la cabina del gas che occupava il marciapiede in via Ceriani. Sono interventi concreti su criticità che il paese si portava dietro da anni”.

E i momenti più belli della vita cittadina?

“Senza dubbio quelli legati ai giovani. Consegnare le borse di studio è sempre emozionante, così come andare nelle scuole. Ricordo l’apertura della biblioteca alla scuola materna di via Rete: i bambini che ti fanno le domande, che ti intervistano, è qualcosa di meraviglioso. Anche il consiglio comunale dei ragazzi è fondamentale, perché ci permette di ascoltare bisogni e aspettative che spesso noi adulti non vediamo”.

C’è anche un legame forte con il verde e gli spazi aperti.

“Sì, i momenti nei parchi, all’orto botanico, con le scuole materne e primarie, quando piantiamo nuove essenze insieme alle associazioni, sono momenti gratificanti. È crescita in senso ampio: dei ragazzi, dell’ambiente, della comunità”.

Entriamo nel 2026. Qual è il grande sogno per Uboldo?

“Uno dei progetti a cui tengo di più è la comunità energetica. Abbiamo recuperato un’area comunale, una ex cava dismessa di circa 10 ettari, che potrà ospitare pannelli solari o altre soluzioni innovative. Vogliamo produrre energia senza emissioni di CO2 e ridurre i costi energetici di edifici comunali e scuole. Abbiamo già rifatto i tetti del Comune, del centro sportivo e di altri edifici e ora possiamo partire”.

Ci sono anche obiettivi più immediati?

“Sì. Sistemare la nuova sede della protezione civile nell’area ex Mercantile e consegnare al corpo musicale la nuova sede. È un percorso di valorizzazione di un’area che era industriale e che stiamo trasformando in uno spazio per la comunità”.

Qual è invece la grande sfida che attende Uboldo nei prossimi anni?

“La rete fognaria e idrica. Abbiamo commissionato uno studio che ha evidenziato criticità importanti, con acque piovane che finiscono dove non dovrebbero. Servirà un progetto esecutivo per intervenire in diverse vie del paese. Sarà costoso, ma necessario. È una sfida infrastrutturale che non si può più rimandare”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.

📍 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

