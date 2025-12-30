news

ORIGGIO – Edizione speciale di fine anno de Il tempo di un caffè questa volta il protagonista è Evasio Regnicoli, sindaco di Origgio. Anche questa intervista è stata registrata alcuni giorni prima della pubblicazione, per permettere un’organizzazione che offrisse uno sguardo complessivo sull’anno appena concluso e sulle prospettive future.

Sindaco, com’è stato il 2025 per Origgio?

“Finalmente possiamo parlare di un anno tranquillo. Dopo anni segnati da emergenze, dal Covid alla grandinata, nel 2025 non abbiamo dovuto affrontare situazioni straordinarie. L’unica vera criticità sono stati i costi energetici, che hanno inciso parecchio. Per il resto, non avere avuto tempeste o emergenze ci ha permesso di concentrarci sulla manutenzione ordinaria e sul rendere il paese più curato e più bello, intervenendo su strade, marciapiedi e asfalti”.

Un anno tranquillo permette anche di guardare al bello. Quali sono stati i momenti più significativi?

“Per Origgio la cultura e l’arte sono sempre stati un obiettivo strategico. Abbiamo potuto inseguire il bello. Alla Villa Borletti, che è stata restaurata e riqualificata, abbiamo ospitato una fiera espositiva con le opere di Luciano Minguzzi, uno dei più grandi scultori italiani, autore anche delle porte del Duomo e di San Pietro. Abbiamo accolto il Fai con un percorso dedicato alle opere scultoree e Origgio è diventata un punto di riferimento lombardo per la scultura, con opere di livello internazionale, come quelle di Louise Bourgeois”.

Avete però mantenuto anche le tradizioni.

“Assolutamente sì. Abbiamo continuato a valorizzare la fiera del bestiame e delle merci, che ha oltre 70 anni di storia ed è sostenuta anche da Regione Lombardia. È stato importante unire la parte culturale con le nostre tradizioni, gli usi e i costumi di Origgio, che fanno parte della nostra identità”.

Le criticità invece?

“Oltre ai costi energetici, ci trasciniamo ancora le conseguenze della grandinata del 2023. È stata una ferita profonda per Origgio e per i comuni vicini, con danni importanti agli immobili. Dal punto di vista economico pesa ancora oggi sul bilancio, che diventa sempre più difficile da tenere in equilibrio”.

Lasciamo il 2025 e guardiamo al 2026. Qual è il grande progetto su cui puntate?

“Per noi è fondamentale concludere la casa dei medici. Abbiamo ristrutturato un immobile comunale, che era l’ex residenza del segretario comunale, trasformandolo in un punto sanitario per i cittadini. Accanto abbiamo costruito una nuova struttura che ospiterà medici di base, uno studio infermieristico e ambulatori per specialisti. La popolazione invecchia e dobbiamo essere pronti a rispondere ai bisogni sanitari senza costringere le persone a spostarsi a Saronno o altrove”.

Quando sarà operativa?

“Se tutto procede come previsto, all’inizio del nuovo anno. Indicativamente a marzo dovrebbero entrare i medici di medicina generale. Sarà una struttura centrale, con parcheggio e area verde, un servizio efficiente e vicino ai cittadini”.

C’è anche un progetto più piccolo ma significativo.

“Siamo stati contattati dalla Lav per un regolamento sulla tutela degli animali. Vorrei portarlo in Commissione e poi in Consiglio comunale, per dotare Origgio di uno strumento concreto di tutela. Mi piace l’idea di una comunità che protegge sia le persone sia gli animali”.

Allargando lo sguardo, qual è la grande sfida per Origgio?

“Per un comune medio-piccolo come il nostro la sfida è lavorare sempre di più sui servizi associati. I problemi non finiscono ai confini comunali. Per questo abbiamo avviato convenzioni con i comuni vicini, ad esempio per la polizia locale, prima con Uboldo e ora con Cislago, con l’obiettivo di allargare ulteriormente. Lo stesso vale per la protezione civile e per i servizi sociali: solo unendoci possiamo garantire servizi efficaci e sostenibili ai cittadini”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 e tornata in occasione delle elezioni comunali, con una serie di edizioni speciali fino a questa di fine anno dedicata ai sindaci del Saronnese e delle Groane. Interviste brevi, informali e senza filtri per raccontare chi sono, cosa stanno facendo e dove vogliono portare i loro comuni.

📍 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag 👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-speciale-sindaci-2025/

