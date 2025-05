news

SARONNO – È Stefano Barcellini di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese da sempre, 62 anni, due figli all’estero e una lunga esperienza professionale nel settore dell’aerospazio e della difesa: Stefano Barcellini è ingegnere elettronico e si occupa di ricerca e sviluppo. Ma non è nuovo nemmeno all’ambito amministrativo e sociale. È stato nel consiglio d’amministrazione della Zerbi e attualmente è presidente della fondazione Focris, incarico confermato anche dal commissario prefettizio in attesa del nuovo sindaco.

“Credo sia fondamentale per ognuno di noi fare qualcosa per il bene comune – ha spiegato – e fare politica, se fatta bene, è uno dei modi più nobili per riuscirci”. Il suo impegno nasce anche dal desiderio di dare continuità all’azione amministrativa dell’attuale maggioranza: “L’amministrazione Airoldi ha portato avanti progetti importanti e con competenza, basti pensare ai risultati ottenuti con il PNRR: a Saronno è stato utilizzato oltre l’80% dei fondi disponibili, contro una media nazionale del 50%. Un dato che testimonia la qualità del lavoro svolto”.

Un altro ambito che gli sta a cuore è quello dei servizi agli anziani. “In Focris abbiamo risanato la struttura e chiuso due bilanci consecutivi in attivo, cosa mai successa prima. Ora possiamo pensare a nuovi progetti: un centro diurno per anziani, uno per Alzheimer. Le idee ci sono, vedremo se potremo realizzarle”.

Cosa ama di più di Saronno? “La sua posizione strategica e il centro città pedonalizzato, che ha davvero migliorato la qualità della vita. Adoro il parco del Lura dove vado a camminare e il mio luogo del cuore, quest’anno, è piazza Matteotti, via Amendola: una riqualificazione che ha portato vivacità e opportunità sociali nel quartiere”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

