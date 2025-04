news

SARONNO – È Uberto Cova di Saronno Sicura l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese doc, con un breve periodo vissuto all’estero prima di tornare nella sua città d’origine, Cova si candida al consiglio comunale con la lista civica Saronno Sicura. Una scelta nata dalla volontà di restituire ai cittadini un ambiente sereno, a misura di famiglia. “Sono padre di due figlie adolescenti – racconta – e desidero per loro una città sicura, dove possano uscire senza paura, vivere la socialità in tranquillità”.

Cova punta su una città dove sicurezza e benessere vadano di pari passo. “La sicurezza non è solo controllo, ma anche possibilità di vivere Saronno, di vederla animata dai giovani, di sentirsi parte di una comunità”, spiega. E sottolinea il ruolo centrale di cultura e sport come strumenti di inclusione per una città più vivibile e fruibile.

Cosa ama di più di Saronno? L’anima autentica di comunità. “Mi piace quel senso di paese che ancora si respira – dice – camminare per strada, incontrare facce amiche, fermarsi a parlare. Saronno per me è casa”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

