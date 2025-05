news

SARONNO – È Emiro Fresc di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Valdostano di origine, saronnese d’adozione da oltre trent’anni, Fresco – o meglio “Miro”, come lo chiamano tutti – si presenta con un sorriso e una storia di famiglia e impegno alle spalle. “Ho 66 anni, sono sposato da quarant’anni con Chiara, ho tre figli e tre nipoti. Ogni mattina indosso la mia divisa da super nonno e corro ad aiutare con i bambini, come tanti altri nonni saronnesi”, racconta.

Il suo legame con Saronno nasce con un gesto di cambiamento radicale: “Abbiamo lasciato una carriera ben avviata per partecipare all’apertura di un villaggio Sos, insieme a Maria Lattuada, una donna straordinaria. È stato l’inizio di una vita diversa, più autentica, proprio qui a Saronno”.

Alla domanda sul perché della candidatura, la risposta è chiara e sentita: “È l’ultima occasione per me, ma voglio mettermi in gioco per migliorare questa città. Non perché non sia bella – anzi, la trovo meravigliosa – ma perché credo che insieme, come gruppo, si possano fare cose ancora più belle”.

A colpirlo di Saronno sono la vivibilità e i servizi: “I parchi, la vicinanza a Milano ma con la tranquillità di un paese, le scuole… qui i miei figli hanno studiato, qui vivono ancora, e grazie a questo io posso godermi i miei nipoti. È un privilegio che devo anche a questa città”.

Il tempo di un caffè è il format video di ilSaronno nato nel 2020, tornato in occasione delle elezioni amministrative 2025 con una nuova edizione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere da vicino i candidati, realizzate nei bar cittadini con la direttrice Sara Giudici.

🎥 Tutti i video sono disponibili nella sezione → il tempo di un caffè

📲 Per partecipare come candidato: WhatsApp 349 6068062

📡 Vuoi ricevere notizie in tempo reale?

Su WhatsApp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn