SARONNO – È Valeria Valioni di Percorso Democratico l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Medico di sanità pubblica in pensione, già vice sindaco e assessore ai servizi sociali a Saronno dal 2010 al 2015, Valioni si candida al consiglio comunale con la lista che sostiene Augusto Airoldi. “Credo che la politica vada praticata se vogliamo migliorare la vita di tutti – racconta –. È un dovere verso le nuove generazioni”. Nonostante gli impegni familiari, continua a dedicare il suo tempo all’impegno civico, forte anche dell’esperienza maturata nella fondazione del circolo cittadino del Partito Democratico.

La scelta di candidarsi ancora nasce dalla fiducia nell’operato di Airoldi e dalla volontà di completare quanto avviato: “In quattro anni, di cui quasi due segnati dal Covid, è riuscito a portare a termine tantissimi progetti – spiega –. Conosco bene i tempi lunghi della pubblica amministrazione e il suo lavoro è stato straordinario. È giusto dargli la possibilità di concludere questo percorso”.

Tra i luoghi del cuore di Valioni c’è piazza della Riconoscenza: “Mi piace sedermi sulle sue panchine sotto gli alberi, accanto alla statua della Ciocchina – racconta –. È uno dei pochi spazi a Saronno dedicati a una figura femminile e ha per me un grande valore affettivo”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020, durante l’emergenza Covid, e tornata ora in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in modo diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e sono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

