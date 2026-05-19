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Un’evoluzione strategica che rafforza l’identità globale del Gruppo e valorizza le tre divisioni Spirits, Wines e Ingredients, accompagnata da solidi risultati di crescita

SARONNO – Illva Saronno Holding annuncia il proprio rebranding in Disaronno Group, segnando un’evoluzione strategica volta a rafforzare il posizionamento globale e ad esprimere la mission in modo ancora più chiaro: Celebrate “Il Buon Vivere” Together. La nuova mission riflette l’identità del Gruppo e della cultura che da sempre lo contraddistinguono: una visione radicata nella tradizione e orientata alla convivialità, alla qualità e alla condivisione di momenti autentici, capace di tradursi in un portfolio di brand iconici.

L’evoluzione in Disaronno Group si inserisce in un percorso di crescita solido e continuo negli anni, che vede il Gruppo registrare risultati economici positivi anche nell’ultimo esercizio. Il fatturato risulta in aumento di circa il +3% rispetto al 2024, chiudendo a livello consolidato il 2025 con 370 milioni. Questi risultati confermano la solidità del modello di business del gruppo e il suo forte posizionamento nei mercati internazionali, supportato da una struttura aziendale ben diversificata. La sua dimensione internazionale si conferma un pilastro con 70% del fatturato sviluppato sui mercati esteri e una rete di distribuzione che copre circa 160 Paesi nel mondo. Il 2025 si è caratterizzato per una forte spinta alla crescita, anche attraverso operazioni straordinarie come quella annunciata a fine anno con l’acquisizione di Amaro Averna e Zedda Piras il cui closing si concretizzerà prima dell’estate 2026.

La nuova architettura di marca è stata progettata per organizzare in modo chiaro ed efficace le attività del Gruppo, mantenendo al centro un’identità forte e coerente. Il logo corporate Disaronno Group, che richiama lo storico stemma della famiglia Reina, fondatrice e proprietaria, si configura come brand ombrello capace di riunire e valorizzare l’intero ecosistema aziendale strutturato in tre divisioni: Spirits, Wines e Ingredients, preservando al contempo l’autonomia e il posizionamento distintivo delle singole realtà.

La divisione Spirits che rappresenta quasi due terzi del fatturato del Gruppo viene riunita sotto il brand corporate Disaronno International. La divisione controlla e distribuisce marchi storici d’eccellenza come Disaronno, Disaronno Velvet, Tia Maria, The Busker Irish whiskey, Engine Gin, Sagamore Rye, Rabarbaro Zucca, Artic Vodka, Isolabella Limoncello e Sambuca.

Disaronno Ingredients è la divisione dedicata al mondo dei Gelati, che costituisce il 27% del fatturato, è un polo integrato che si propone come interlocutore unico per il mercato, offrendo un portfolio completo di semilavorati per gelato, prodotti da forno e prodotti accessori.

La divisione Wines racchiusa sotto al nuovo cappello di Duca Wines, conta l’11% del fatturato e riunisce marchi iconici che rappresentano la produzione vitivinicola italiana nel mondo come Duca di Salaparuta, Florio e Corvo.

“Il passaggio a Disaronno Group rappresenta una naturale evoluzione del nostro percorso,” commenta Marco Ferrari, ceo di Disaronno Group “La nuova corporate identity rafforza l’identità del Gruppo, valorizzando i valori condivisi che uniscono le nostre aziende e rendono la struttura più scalabile, con un posizionamento sempre più strutturato e premium. La scelta di puntare su un nome iconico e riconoscibile come Disaronno ci consente di guardare al futuro mantenendo un solido legame con le nostre radici. Con questa nuova identità rafforziamo la nostra visione internazionale e la capacità di esprimere in modo coerente i valori che ci guidano. Celebrate “Il Buon Vivere” Together non è solo una mission, ma il principio che ispira ogni nostra attività e relazione.”

Con questa evoluzione, Disaronno Group conferma la propria ambizione di crescere ulteriormente sui mercati globali, consolidando un modello capace di coniugare tradizione e innovazione, visione strategica e cultura imprenditoriale.

Disaronno Group (Illva Saronno Holding Spa) è una realtà interamente di proprietà della famiglia Reina, è la società madre di un gruppo diversificato le cui linee di business comprendono Spirits, Wines e Ingredients e che.conta più di 800 dipendenti. Il Gruppo opera nel settore delle bevande alcoliche tramite Disaronno International, ed è un leader nel mondo degli alcolici con presenza in circa 160 paesi. È particolarmente conosciuta per Disaronno, il liquore italiano preferito al mondo, così come per altri prodotti di grande prestigio come Disaronno Velvet, Tia Maria, The Busker Irish whiskey, Engine Gin, Sagamore Rye, Rabarbaro Zucca, Artic Vodka, Isolabella Limoncello e Sambuca. Nel settore dei vini è presente con prestigiosi marchi quali Duca di Salaparuta, Florio e Corvo racchiusi nella divisione Duca Wines. Accanto al beverage, la divisione Disaronno Ingredients rappresenta il presidio del Gruppo nel mondo degli ingredienti e dei semilavorati per i professionisti del gelato, della pasticceria e dei prodotti da forno.