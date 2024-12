news

SARONNO – Il gol nel finale di primo tempo di Riccardo Vaglio consente al Fbc Saronno di incassare i 3 punti, domenica pomeriggio, contro i milanesi del Sedriano, nella penultima partita del girone di Eccellenza, giocata allo stadio saronnese. L’allenatore del Sedriano, Gianluca Imbriaco, comunque elogia la prova dei suoi: “Sono assolutamente soddisfatto dalla prestazione dei miei ragazzi, ed il pari per quel che si è visto in campo sarebbe stato il minimo. Il Saronno ci ha fatto gol in occasione dell’unica conclusione verso la porta mentre noi ne abbiamo costruiti molti e lamentiamo, da quel che dicono i miei ragazzi, anche un rigore non concesso” le parole del mister.

Fbc Saronno-Sedriano 1-0

FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli, Brennici; Ferrari (1’ st Sironi), Vaglio, Pedrocchi, Favilla (1’ st De Vincenzi); Mammetti, Locati (41’ st Ciceri). A disposizione Gargarella, Rudi, Cabezas, Marangoni, Lanzarotti, Mazzone. All. Roncari.

SEDRIANO (4-4-2): Frattini; Ornaghi (1’ st Cuoco), Di Cosmo, Cacciatori, Tommasone; Menni, De Milato (33’ st Poletto), Berra, Garavaglia (41′ s.t. Riccobono); Celano (20’ st Vita), Markovic. A disposizione Cioffi, Doldi, Moscatelli, Parrella, Citro. All. Imbriaco.

Arbitro: D’Addiego della sezione Lomellina (Ravelli di Bergamo e Sechi di Crema).

Marcatore: 40’ pt Vaglio (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 9-2 Sedriano. Ammoniti Ornaghi, Fasoli, Menni. Recupero 3-4.

