CARONNO PERTUSELLA – Brillante prova in Coppa Italia per la Caronnese che si è sbarazzata del Leon, domenica pomeriggio in casa.

Il tecnico della squadra ospite, Joelson Inacio, cerca gli errori: “Siamo partiti col freno a mano tirato, eravamo troppo lenti – dice – Mercoledì scorso avevamo speso tanto”.

Caronnese-Leon 3-1

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli (43′ st Sotelo), Galletti, Lofoco, Sorrentino, Malvestio (26′ st Brugnone), Cerreto (10′ st De Angelis), Colombo, Zibert, Canizzaro (18′ st Tondi). A disposizione: Vergani, Oliviero, Rosa, Corno, Pascale. All. Ferri

LEON: Foresti, Zaccaria (10′ st Trovato), Francolini (10′ st Galimberti),. Brambilla, Di Maggio, Bonalumi, Aldegani (35′ st Ghilardi), El Kadiri (10′ st Delle Fave), Ronchi (4′ st Vassallo), Pelle, Comelli. A disposizione: Bassi, Marzullo, Moncecchi, Gervasoni. All. Joelson

ARBITRO: Isaia Testa di Bergamo

ASSISTENTI: Simone Bonfanti di Milano e Marco Pedrinazzi di Legnano

RETI: 5’pt Zibert (Car), 41′ pt Malvestio (Car), 2′ st Malvestio (Car), 28′ st Pelle (Leon;r)

AMMONITI: Cerreto (C), De Angelis (C), Colombo (C), Napoli (C), Bonalumi (L), Ronchi (L), Galimberti (L)

01092024