SARONNO – L’inaugurazione della nuova farmacia dei servizi di Saronno Servizi in via Roma, avvenuta sabato 29 novembre in mattinata, è stata anche l’occasione per un intervento del presidente Pietro Insinnamo, che nel corso della cerimonia ha ripercorso il progetto, la visione aziendale e le prospettive della società partecipata.

La farmacia dei servizi sorge nei locali rinnovati della storica Farmacia comunale 1 di via Manzoni, primo presidio farmaceutico pubblico cittadino. Qui oggi trovano spazio una sala d’attesa e tre studi dedicati alle prestazioni, con accesso regolato da prenotazione online per evitare code e garantire appuntamenti programmati. La struttura è aperta dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. I servizi comprendono autoanalisi (profilo lipidico, emoglobina glicata, vitamina D, INR, PCR), prestazioni cardiologiche con elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, analisi del capello, controllo dell’udito, centro infermieristico e lavaggi auricolari, giornate beauty e consulenze specialistiche con nutrizionista, osteopata, massoterapista, podologo, naturopata e psicologo.

Nel suo intervento Insinnamo ha innanzitutto ringraziato le autorità presenti e i collaboratori, ricordando il ruolo del personale: “Questo è un luogo che parla al territorio per rispondere alle esigenze di cura e salute delle persone del Saronnese. Senza il lavoro di chi opera quotidianamente qui nulla sarebbe stato possibile”.

Il presidente ha poi richiamato la crescita strutturale di Saronno Servizi: “Abbiamo costituito e guidiamo una rete di farmacie sovraterritoriale che va da Laveno a Solaro. Siamo oggi circa nove farmacie in rete: è il segno della visione che Saronno Servizi mette nei propri investimenti in questo settore strategico per la comunità”.

Centrale il riferimento al recupero dello spazio storico: “Questo era il luogo della vecchia Farmacia comunale 1. A un certo punto ci siamo chiesti se mantenerlo così com’era o investire e guardare al futuro. Abbiamo scelto di rilanciare e di trasformarlo in una piattaforma di servizi per la cura della persona a 360 gradi, con una proposta molto più ampia rispetto a quella tradizionale”.

Nel corso dell’intervento è stato citato anche l’avvio di servizi innovativi legati alla gestione personalizzata delle terapie: “Siamo i primi in provincia di Varese a offrire il servizio di preparazione dei blister per la somministrazione dei farmaci secondo terapie prescritte, superando tutte le autorizzazioni previste da Ats. Un passo importante che integra e completa l’offerta sanitaria sul territorio”.

A completare la visione dell’azienda è arrivato il passaggio sulle sinergie tra salute e sport, che caratterizzano l’azione di Saronno Servizi: “Parliamo di sinergie virtuose tra salute e sport: esistono impianti sportivi attraverso i quali eroghiamo servizi dedicati all’attività fisica e al benessere. Anche qui già realizziamo servizi coordinati con quanto facciamo, per esempio, in piscina. Saronno Servizi è una società a molti servizi che cerca, in ogni ambito in cui opera, di fornire valore e di semplificare per quanto possibile la vita dei cittadini”.

