LEON – Nonostante la sconfitta per 5-2 contro le Diablos Rojas, dal raduno messicano della Nazionale italiana di softball arrivano segnali positivi, sottolineati dalle parole di Melany Sheldon, azzurra e giocatrice della Rheavendors Caronno.

Nel post partita Sheldon ha evidenziato il valore dell’esperienza vissuta in Messico, definendola importante soprattutto per tornare in campo in un periodo dell’anno in cui in Italia è più complicato giocare. Un contesto reso ancora più significativo, secondo l’azzurra, dalle condizioni climatiche e organizzative ideali per affrontare partite di alto livello.

“Abbiamo provato tante cose – ha spiegato – e quando stiamo insieme si vede che il lavoro è sempre in crescita”. Un percorso che guarda già avanti, con obiettivi chiari: prima la qualificazione al Mondiale, poi una stagione successiva che si annuncia impegnativa, fino al traguardo finale fissato nel 2028.

Parole che raccontano un gruppo in costruzione, consapevole del risultato sul campo ma concentrato su un progetto di lungo periodo.

