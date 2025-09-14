news

PRAGA – La vittoria 4-3 dell’Italia sui Paesi bassi nella finalissima di sabato dell’Europeo 2025 ha chiuso una stagione davvero straordinaria per il softball italiano. All’Eagles field di Praga nella Repubblica Ceca, dove si è tenuto l’evento, al termine dell’incontro la festa delle azzurre, in campo anche famigliari ed amici che avevano assistito alla finale degli spalti.

Fra le protagoniste del match con le olandesi Alessandra Rotondo, giocatrice dell’Inox Team Saronno: “Una vittoria che per noi è una soddisfazione gigantesca – le sue parole con al fianco mamma Carla e papà Massimo, che è presidente del Saronno softball – E’ stata una partita molto tirata dal primo inning, nella quale abbiamo saputo soffrire e reagire. Ed è bello festeggiare con i propri cari. Mamma e papà mi hanno sempre sostenuta!”

(foto: papà Massimo e la moglie Carla con Alessandra Rotondo)

