news

SARONNO – È Pietro Insinnamo di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Manager e consulente aziendale, 52 anni, Insinnamo vive a Saronno con la moglie Cristina e i figli Luca e Sara. Da quattro anni è alla guida di Saronno Servizi, un’esperienza che considera un grande onore e che ha contribuito a rafforzare il suo legame con la città. “Mi occupo di organizzazione e risorse umane – racconta – in aziende private e pubbliche, e ho imparato quanto conti la squadra. Anche in politica serve una visione collettiva.”

La decisione di candidarsi al consiglio comunale con Saronno Civica nasce dalla continuità con il lavoro iniziato cinque anni fa insieme ad Augusto Airoldi. “Augusto è una persona libera, competente, capace di vedere oltre – spiega – in questi anni ha dimostrato attenzione e capacità di guida. È un condottiero che ispira fiducia. Con lui vogliamo portare a termine un progetto per Saronno iniziato con passione e che merita di essere completato.”

A colpire di più Insinnamo, della sua città, sono due aspetti: “Piazza Libertà è il cuore di Saronno, uno spazio riqualificato con intelligenza ed eleganza, grazie anche al lavoro di Francesca Pozzoli. Ma soprattutto mi piace il senso di comunità che resiste nonostante i tempi complessi. Quando serve, Saronno si riconosce come comunità, e questo la rende sempre casa.”

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag

https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-25/ e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.



📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp ilSaronno