news

SARONNO – “Saronno una comunità fedele da secoli ad un voto che arriva qui davanti alla Beata Vergine dei Miracoli portando tutta la città anche chi non può essere qui, soprattutto gli ammalati”: così il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha aperto la messa solenne della Festa del voto, richiamando il senso più profondo di una tradizione che Saronno rinnova senza interruzioni dal 1577 .

Nel pomeriggio di domenica 22 marzo il centro si è riempito di fedeli per la processione con il simulacro della Beata Vergine dei Miracoli fino al Santuario. Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026, per la prima volta negli ultimi anni, le cere del voto sono state portate in processione, rendendo ancora più visibile il gesto simbolico della comunità.

Protagonista anche la sindaca Ilaria Pagani, eletta a giugno e prima donna alla guida della città, che ha preso parte alla consegna delle 18 cere con la fascia tricolore, rinnovando per la 449 volta il voto.

Durante la celebrazione è stato sottolineato come il rito coinvolga l’intera comunità, anche chi non può essere presente e c’è stata una riflessione su San Francesco. Nella preghiera dei fedeli è stato ricordato il digiuno e la fede delle origini, con un pensiero a monsignor Angelo Centemeri, recentemente scomparso.

Una partecipazione ampia, dentro e fuori il Santuario, per una ricorrenza che continua a unire la città.

guarda tutte le foto 27



Festa del Voto: le foto dalla processione alla messa

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09