SARONNO – Un nuovo endorsement di rilievo nazionale arriva a sostegno della candidatura di Rienzo Azzi al ballottaggio per le elezioni comunali di Saronno. A esprimere il proprio appoggio è Ignazio La Russa, presidente del Senato e figura di spicco di Fratelli d’Italia.

Con un videomessaggio diretto e personale, La Russa ha voluto incoraggiare il candidato del centrodestra unito, sottolineando l’importanza del voto e l’apprezzamento per il suo impegno sui temi cari all’elettorato conservatore. Queste le sue parole:

“Caro Rienzo, lo so che sei in fibrillazione in questi giorni perché c’è il ballottaggio, ma parti da un ottimo risultato, bisogna che la gente vada a votare. Chi ti conosce sa che si andrà a votare, voterà per te, farà una cosa saggia. Io non posso dal mio punto di vista che augurarti le migliori fortune. So tutti i temi da centrodestra e non solo che stai sbandierando, mi auguro che a Saronno, Azzi, Rienzo, Azzi, possa essere il sindaco dell’oggi e del futuro. In bocca al lupo.”

L’intervento di La Russa si aggiunge a una lunga serie di sostegni che, negli ultimi giorni, stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 9 e lunedì 10 giugno. Un segnale forte che punta a mobilitare l’elettorato e consolidare il consenso intorno al nome di Azzi.

