SARONNO – Dopo l’escape room online politica che ha incuriosito e divertito i cittadini, Percorso Democratico torna a sorprendere con una nuova iniziativa creativa per la campagna elettorale: una canzone in dialetto saronnese, scritta e interpretata da Franco Casali, ex assessore della giunta Airoldi. Il brano si intitola “La Teresina al mercà de Saronn” e racconta, in modo ironico e popolare, cosa è stato fatto negli ultimi cinque anni.

Nel video, Casali si esibisce con la chitarra in un dialogo tra due personaggi: una donna molto informata e una più curiosa che chiede lumi sull’attività del sindaco Augusto Airoldi. Il dialogo in dialetto è ricco di battute, stoccate e anche qualche frecciata a chi – “per gelosia” – sostiene che il primo cittadino “non ha fatto niente”.

La Teresina, invece, elenca una serie di interventi concreti: dalla sistemazione dei campi sportivi alla realizzazione del centro giovanile di via Bonetti, passando per la messa in sicurezza di piazza Libertà – “anche per il carnevale” –, la nuova scuola Rodari, i marciapiedi di via Roma “con i fiori e i bagolari salvati”, la ciclabile di via Varese e lo skate park.

Il finale è tutto per l’appello al voto: “L’è bravo, l’ha faa un sac de roba”, canta Casali, chiudendo con un messaggio chiaro e diretto a sostegno di Airoldi.

Con questa canzone, Percorso Democratico firma il secondo brano musicale della campagna elettorale, dopo l’inno lanciato nei giorni scorsi da Obiettivo Saronno.

