SARONNO – La quarta edizione del concorso internazionale lirico Giuditta Pasta vede sul palco del teatro saronnese la grande opera verdiana: La Traviata di Giuseppe Verdi, eseguita in forma di concerto, ad aprire ufficialmente la quarta edizione del Concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta”, mercoledì 7 maggio alle 20.30, nel teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Si tratta, per i giovani talenti internazionali, di una importante esperienza, ma anche di grande lavoro e impegno, già iniziata lo scorso 30 aprile con le prove per il concerto. I giovani cantanti hanno avuto l’opportunità per una settimana di lavorare intensamente, approfondire ed accrescere la propria esperienza professionale, sotto la guida del saronnese Stefano Nigro in qualità di direttore e maestro concertatore e avranno l’opportunità di partecipare ad una Masterclass condotta da Andrea Chiodi, noto regista italiano e direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Il cast: Claudia Ceraulo (Violetta Valery), Erica Cortese (Flora Bervoix), Sara Visini (Annina), Kazuki Yoshida (Alfredo Germont), Tamon Inoue (Giorgio Germont), Luigi Coffa De Lorenzo (Gastone, Visconte di Letorières), Alessandro Carrera (Barone Douphol), Ranyi Yang (Marchese D’Obigny / Dottore Grenvil).Un progetto che unisce qualità artistica, formazione e valorizzazione del talento, nel nome di Giuditta Pasta, celebre soprano di origine saronnese e simbolo dell’eccellenza operistica italiana.

Un’iniziativa proposta dalla città di Saronno promuove, con la collaborazione della Fondazione Culturale Giuditta Pasta.

Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro Giuditta Pasta e online sul sito ufficiale.

Per informazioni e contatti: teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, 2 – 21047 Saronno), www.teatrogiudittapasta.it, [email protected], tell. + 39 02 96701990, whatsapp +39 328 667 34 87.

