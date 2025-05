news

SARONNO – Dal 30 aprile il Teatro Giuditta Pasta è diventato il palcoscenico d’eccezione per giovani e talentuosi cantanti lirici impegnati in un’intensa settimana di preparazione artistica in vista della serata inaugurale della 4ª edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Giuditta Pasta”.

L’atteso appuntamento si terrà mercoledì 7 maggio alle 21 sempre presso il Teatro Giuditta Pasta: sotto la direzione del Maestro concertatore Stefano Nigro e con l’accompagnamento dell’Italian Symphony Orchestra e i giovani talenti del bel canto rivivremo le intense emozioni de La traviata di Giuseppe Verdi

Un’occasione unica per il pubblico per assistere a un evento di alto livello artistico, che celebra il talento emergente della lirica e rende omaggio alla figura di Giuditta Pasta, soprano celebre in tutto il mondo e legata profondamente alla storia culturale del territorio.

