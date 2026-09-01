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SARONNO – Un’auto per sfondare le porte, un flessibile per scassinare i distributori automatici di biglietti e un cappuccio per coprirsi il volto. Questo il “kit da scasso” utilizzato dai ladri che hanno preso di mira le stazioni della linea S3. La banda è stata identificata e rintracciata e la Polizia ha reso noti i video dei colpi realizzati nottetempo tra Saronno, Milano Bovisa e Cadorna.

Immagini che mostrano da vicino il modus operandi della banda finita al centro dell’indagine condotta dall’Ufficio di Polizia giudiziaria compartimentale e dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano. Agli accertamenti ha collaborato anche la polizia locale di Caronno Pertusella.

Sono sei i furti contestati, messi a segno tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, con un danno complessivo quantificato dall’impresa ferroviaria proprietaria delle apparecchiature in circa 300 mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ladri arrivavano nelle stazioni a bordo di un veicolo e utilizzavano strumenti da scasso per raggiungere i distributori automatici di biglietti e impossessarsi delle cassette di sicurezza contenenti il denaro.

Le indagini hanno permesso di identificare i due presunti autori materiali: due italiani di 52 e 45 anni. Gli approfondimenti degli investigatori hanno consentito anche di individuare il luogo dove venivano custoditi i veicoli utilizzati per le “spaccate”.

Proprio da questo elemento è emersa la posizione di un terzo uomo, un italiano di 55 anni che, secondo gli investigatori, frequentava abitualmente il luogo. È sospettato di ricettazione per aver fornito i veicoli, risultati di provenienza illecita, che sarebbero stati utilizzati per mettere a segno i colpi.

Per uno dei due presunti autori materiali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro sono scattati gli arresti domiciliari. Per il 55enne è stato invece disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le tre misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia ferroviaria.

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