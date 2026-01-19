León: il sogno azzurro di Anita Bartoli illumina un’altra vittoria dell’Italia Softball
LEÓN – “È un sogno essere qui, soprattutto con queste ragazze”. Bastano poche parole di Anita Bartoli, giovane dell’Inox Team Saronno, per raccontare lo spirito con cui la Nazionale italiana di softball sta vivendo il raduno invernale in Messico. Emozione, crescita e consapevolezza personale sono al centro del suo racconto, dopo l’ennesima prova positiva delle azzurre contro le Bravas de León. “Mi sto trovando benissimo – ha spiegato Bartoli – è un’esperienza molto bella. Le compagne mi insegnano tanto e io cerco semplicemente di fare quello che so fare, dando il meglio di me stessa”. Un approccio maturo, fatto di umiltà e voglia di imparare, che ben si inserisce nel clima del gruppo azzurro.
Sul campo, l’Italia ha confermato l’ottimo momento superando ancora una volta le Bravas, questa volta per 6-1, davanti a oltre duemila spettatori. Una partita solida, costruita con un attacco efficace e una pedana di lancio praticamente impeccabile, ma anche con una difesa attenta e reattiva.
Oltre al risultato, però, resta il valore umano e sportivo dell’esperienza: per atlete come Bartoli, questo raduno rappresenta non solo una tappa di crescita tecnica, ma anche la realizzazione di un sogno coltivato a lungo. Un sogno che, partita dopo partita, continua a prendere forma con la maglia azzurra addosso.
