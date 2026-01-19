LEÓN – “È un sogno essere qui, soprattutto con queste ragazze”. Bastano poche parole di Anita Bartoli, giovane dell’Inox Team Saronno, per raccontare lo spirito con cui la Nazionale italiana di softball sta vivendo il raduno invernale in Messico. Emozione, crescita e consapevolezza personale sono al centro del suo racconto, dopo l’ennesima prova positiva delle azzurre contro le Bravas de León. “Mi sto trovando benissimo – ha spiegato Bartoli – è un’esperienza molto bella. Le compagne mi insegnano tanto e io cerco semplicemente di fare quello che so fare, dando il meglio di me stessa”. Un approccio maturo, fatto di umiltà e voglia di imparare, che ben si inserisce nel clima del gruppo azzurro.