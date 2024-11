news

MARIANO COMENSE – L‘ex saronnese Manuel Di Noto è stato fra i protagonisti della partita Mariano-Fbc Saronno di domenica pomeriggio, incontro vinto dai brianzoli. “Giocare da ex è stata una emozione e ringrazio i tifosi per l’applauso a fine gara. Saronno è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà sino all’ultimo”.

Si è giocato per la 10′ giornata del campionato di Eccellenza.

Mariano-Fbc Saronno 3-1

MARIANO (4-2-3-1): Negri; Pelucchi, Calandra, Beye, Piombino; Di Noto, Cannataro (41’ st Sow); Della Torre (43’ st Mariani), Orellana (26’ st Abbiati), Fumagalli (35’ st Tocci); Brighenti (43’ st Niang). A disposizione Ripamonti, Verga, De Rosa, Esposito. All. Rione.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Rudi (18’ st Mammetti), Bello, Fasoli; Pandini (1’ st Lanzarotti), Pedrocchi, Alvitrez, Brenicci; Vaglio, Locati, Pontiggia (37’ st Gatti). A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Cabezas, Ferrari, De Vincenzo. All. Roncari.

Arbitro: Semeraro di Monza (Sanneris di Mantova e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 13’ pt Di Noto (M), 6’ st Fumagalli (M), 28’ st Mammetti (S), 39’ st Brighenti (M).

Note – Spettatori 150. Angoli 5-1 Fbc Saronno. Ammoniti Fasoli, Brighenti, Fumagalli. Recupero 0-5.

Risultati

Base 96 Seveso-Rhodense 2-2, Casteggio-Solbiatese 0-1, Cinisello-Caronnese 0-0, Ispra-Legnano 3-1, Lentatese-Robbio Libertas 1-0, Mariano-Fbc Saronno 3-1, Meda-Sedriano 3-0, Pavia-Ardor Lazzate 0-0, Sestese-Vergiatese 2-3.

Classifica

Solbiatese 31 punti, Mariano 24, Pavia 22, Ardor Lazzate e Rhodense 21, Caronnese 20, Meda 17, Fbc Saronno, Lentatese e Vergiatese 15, Ispra 14, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

