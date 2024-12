news

SARONNO – ROMA – Nella giornata di ieri l’imprenditore saronnese Gianfranco Librandi leader de L’italia c’è e Al Centro ha partecipato a Roma, su invito del vicepresidente del Consiglio dei ministri e segretario del partito Antonio Tajani, al Consiglio Nazionale di Forza Italia.

Gianfranco Librandi, fondatore di L’Italia c’è – Al Centro, spiega il suo ritorno in Forza Italia, un “ritorno a casa” dopo anni di esperienza politica iniziata con Forza Italia a Saronno. Librandi sottolinea l’importanza di stabilità, moderazione, europeismo e serietà, valori incarnati dal partito guidato da Antonio Tajani. In un periodo di crisi e incertezze internazionali, auspica soluzioni concrete per sostenere famiglie e imprese, ridurre le tasse, promuovere il welfare e rafforzare l’Europa. Librandi intende contribuire con forza e determinazione al progetto liberale e riformista di Forza Italia.

Ecco il testo del suo discorso

“E’ un che piacere straordinario trovarmi qui oggi, in mezzo a persone che credono nell’Italia , nel futuro e soprattutto nella grandezza della nostra gente e del nostro Paese.

Sono Gianfranco Librandi, fondatore di un partito nato due anni fa, L’Italia c’è – Al Centro , che grazie al Segretario Tajani si è recentemente affiliato a Forza Italia. Per me si è trattato di un “ ritorno a casa “. Ho infatti iniziato la mia carriera politica verso la fine degli anni 90 come rappresentante di Forza Italia nel Consiglio comunale di Saronno per 10 anni.

Sono stati anni di grande impegno ma anche di grandi soddisfazioni. Ricordo con affetto la visita alla mia azienda del Presidente Berlusconi. Attraversando con lui i reparti di produzione, rimasi impressionato dalle domande giuste e coerenti che mi faceva. Lo guardavo e pensavo “ Ma il Presidente conosce anche l’elettronica ? “

Del resto Silvio Berlusconi era sempre più avanti di tutti, scommetteva sul futuro con i piedi ben piantati nel presente. La mia passione per la politica mi ha portato negli anni successivi ad essere eletto alla Camera per due legislature, con Scelta Civica e Italia Viva Ed oggi, ritorno a casa, torno nella grande casa liberale e riformista di Forza Italia. Perché ?, si chiederà qualcuno.

Posso rispondervi con parole semplici : ricerco stabilità, moderazione, serietà, europeismo e libertà.

Stiamo vivendo un momento complicato, sul fronte internazionale.

I conflitti sempre più diffusi e cruenti stanno annullando tante certezze che fino a ieri davamo per scontate.

Il nostro Paese, per quanto in una situazione migliore rispetto a tanti altri, fa un po’ fatica, cresce poco e vede la quotidiana preoccupazione di famiglie e imprese impensierite da un futuro confuso ed incerto.

La crisi industriale, i conflitti internazionali, la tassazione alta, l’inflazione non ancora vinta definitivamente, i salari bassi, l’alto costo dell’energia, i problemi legati al fenomeno migratorio, la scarsa sicurezza delle città …. tutti temi che mettono in apprensione i nostri cittadini, che chiedono alla politica di agire ed intervenire con fatti concreti.

Credo che Forza Italia possa e debba prendersi sulle spalle l’onere e l’onore di proporre soluzioni moderate, efficienti ed innovative.

Un partito di persone serie, credibili ed affidabili, con una lunga storia alle spalle fatta di esperienza e competenza.

Che ha capito che non possiamo continuare a sottrarre a chi lavora una larga parte dei suoi redditi sotto forma di imposte.

Che le imprese non possono pagare 200 per assicurare ai propri dipendenti una retribuzione di 100,.

Che non è uno scandalo che lo straniero che nasce e studia in Italia sia considerato italiano.Che le famiglie devono essere sostenute ed aiutate, se vogliamo superare l’inverno demografico che tanti danni provocherà in futuro.

Che la sanità e l’istruzione sono investimenti irrinunciabili per il nostro futuro, anche con il contributo di donazioni private

Che l’ Europa è la nostra casa e che solo un’ Europa più forte, più coesa e unita, lontana da egoistici nazionalismi e sovranismi, potrà affrontare e vincere le sfide del futuro.

Intendo dare il mio contributo, insieme a L’Italia c’è- Al centro , con forza e determinazione a questo progetto, in stretta e proficua collaborazione con chi già ci lavora e seguendo le direttive del Segretario Tajani

Diminuire le tasse alle imprese , introdurre la condivisione degli utili per migliorare l’efficienza delle aziende e trasformare i dipendenti in consulenti dell’imprenditore, riflettere sulla settimana corta per assicurare maggior benessere, sostenere i caregivers, irrinunciabile sostegno ad una rete di welfare spesso precaria, sviluppare il contrasto di interessi per recuperare l’evasione fiscale, semplificare la burocrazia

Grazie a tutti voi che mi avete ascoltato.

Mi riconosco appieno nel ruolo di moderazione liberale svolto da Forza Italia attraverso Antonio Tajani e gli altri Ministri all’interno del governo Meloni.