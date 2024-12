news

SARONNO – Nella serata dedicata alla collaborazione tra L’Italia c’è e Forza Italia tra auguri di Natale, ritorni e progetti futuri non poteva mancare da parte di Gianfranco Librandi, imprenditore e fondatore dell’Italia c’è, un pensiero per Saronno.

“Anche a Saronno il problema sta diventando il lavoro, i negozi, bisogna dare una spinta all’economia. Il primo problema di Saronno è non far cadere il sindaco Augusto Airoldi, anche se magari adesso non è più sindaco della mia parte politica. Però manca poco alla fine della legislatura, chiamiamola così.

Ci sono molti costruttori, molti commercianti, molti cittadini di Saronno che devono completare un percorso con il Comune. Lasciamoglielo completare. Io personalmente sto collaborando tanto per fare più luce, nel senso di rendere più piacevole la città, di creare nuove iniziative.

Anche se il partito non è più della mia coalizione, io penso che il bene di Saronno è quello di stare insieme e di aiutare questo sindaco a superare e a concludere la sua legislatura, chiamiamola così, in maniera coerente”.

