SARONNO – Un sintetico e preciso commento condiviso sui social coi il video del proprio intervento. Così il consigliere comunale indipendente Luca Amadio commenta la presentazione delle linee programmatiche da parte dell’Amministrazione Pagani.

“Durante il consiglio comunale di lunedì 8 settembre sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Auspicavo quantomeno linee programmatiche concrete, realizzabili e prioritarie invece di un documento che sembra essere lo sviluppo di una traccia di un tema dal titolo “la tua città ideale”. Saronno ha urgente bisogno di fatti tangibili, di risposte efficaci, di progetti attuabili e di credibilità. La quantità, che è quello che esprime questo scritto, in cui si parla di tutto e di niente, è una scorciatoia che distrae dalla qualità”

