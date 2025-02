news

SARONNO – L’intervento dell’amministratore Lu-ve Matteo Liberali durante la presentazione del libro “La fabbrica di scambiatori di calore umano” di Antonio Gervasio.

QUI L’ARTICOLO DELLA PRESENTAZIONE

Ha ricordato non solo come il team della cooperativa Alfa, che porta in azienda lavoratori con problemi psichici da vent’anni, sia diventato una risorsa durante il covid quando è stato necessario tenere attiva parte della produzione al servizio delle sale operatorie e come la cooperativa Alfa sia formata da persone totalmente disinteressate. “Devo dire che la cooperativa Alfa è fatta da persone straordinarie e la cosa che io mi ricordo che diceva sempre mio papà di Antonio Gervasio è che è l’uomo più vicino alla santità che io abbia mai conosciuto”.

