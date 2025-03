news

MILANO – Entra in servizio il primo dei 26 treni Caravaggio destinati ai collegamenti ferroviari con gli aeroporti lombardi. Il convoglio è partito questa mattina alle 10.57 dalla stazione di Milano Cadorna in direzione Malpensa, segnando l’inizio di un piano di rinnovo della flotta regionale che prevede un investimento di 255 milioni di euro da parte di Regione Lombardia. Dieci di questi treni opereranno sulla linea Milano-Malpensa, mentre i restanti 16 saranno destinati alla tratta Milano-Bergamo-Orio al Serio, una volta completati i lavori del collegamento.

“L’ingresso in servizio dei nuovi convogli, che andranno progressivamente a sostituire i treni Coradia attualmente impiegati sulla linea per Malpensa, offrirà ai passeggeri maggiore comfort, accessibilità e sostenibilità”, ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. “L’impegno di Regione Lombardia per il rinnovo della flotta aeroportuale conferma il ruolo strategico del trasporto ferroviario, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026”.

L’introduzione dei ‘Caravaggio’ segna un passo avanti per la mobilità ferroviaria lombarda, con la prospettiva di potenziare ulteriormente i collegamenti, tra cui la futura apertura della linea Gallarate-Malpensa e il collegamento con Orio al Serio.

(foto e video: l’assessore regionale Franco Lucente)

06032025