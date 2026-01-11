SARONNO – Luci e colori a rompere il cielo nero e il freddo pungente della sera. Il video dei fuochi artificiali racconta uno dei momenti più suggestivi della prima giornata della festa di Sant’Antonio, con lo sguardo di grandi e piccoli rivolto all’insù nonostante le temperature rigide.

All’oratorio, dove in molti si sono fermati ad attendere l’inizio dello spettacolo pirotecnico, il freddo non ha scoraggiato il pubblico. Giacche pesanti, mani in tasca e qualche battito di piedi per scaldarsi, ma nessuno ha lasciato il posto. L’attesa è stata ripagata da una sequenza intensa di esplosioni luminose, con scie dorate, ventagli di luce e riflessi colorati che hanno illuminato la notte.

Il video restituisce l’atmosfera di quel finale condiviso, fatto di silenzio, stupore e applausi spontanei. Un epilogo semplice ma molto partecipato, che ha chiuso la prima giornata di festa confermando quanto Sant’Antonio resti un appuntamento capace di unire la comunità, anche nelle sere più fredde.

