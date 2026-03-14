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SARONNO – “Conservate i ricordi buoni, alimentate e vivete la fede, partecipate alla vita della comunità, pregate in famiglia e manifestate nella carità e nella gioia la speranza che ci sostiene”. È l’invito che monsignor Angelo Centemeri ha lasciato ai saronnesi nel suo testamento spirituale, letto al termine del funerale celebrato nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Parole semplici ma profonde, che riassumono lo stile pastorale del sacerdote morto a 96 anni e per lungo tempo guida della comunità cittadina. Nel testo, scritto come una preghiera e una riflessione di fede, Centemeri affida a Dio la sua vita e ringrazia per il cammino vissuto nel sacerdozio.

Nel testamento non manca anche uno sguardo di umiltà e di riconoscenza verso le persone incontrate lungo il suo ministero. Il sacerdote chiede perdono per le proprie fragilità e invita a guardare sempre al bene. Un passaggio particolarmente intenso è dedicato alla gratitudine per la famiglia, per la Chiesa e per tutte le comunità in cui ha prestato servizio, dalle prime esperienze pastorali fino agli anni trascorsi a Saronno.

L’ultima parte del testamento è un saluto alla comunità e alle nuove generazioni. Ai giovani, in particolare, affida idealmente il futuro della comunità cristiana. “Ai giovani rinnovo la mia simpatia e passo con fiducia il testimone, certo che continueranno a costruire nella fede questa comunità”. Il testo si conclude con un’immagine di pace e di speranza: quella di un sacerdote che affida se stesso alla misericordia di Dio e che saluta la comunità con una benedizione.

Un messaggio che molti fedeli hanno ascoltato con commozione al termine della celebrazione, riconoscendo nelle sue parole l’essenza di una vita spesa al servizio della fede e della comunità.

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