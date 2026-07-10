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SARONNO – E’ difficile fare la cronaca del primo atto di uno spettacolo di tre, ma della prima edizione di Rêverie, il festival delle arti performative lanciato dall’Amministrazione comunale con un grande impegno comunicativo, soprattutto sui social, si può già dire che ha avuto un inizio è stato in salita.

Ieri l’evento ha animato il pomeriggio del centro di Saronno, ma non per l’attesa degli spettacoli. A tenere banco sono stati i problemi organizzativi, emersi dopo alcuni post pubblicati dall’Amministrazione su Facebook riguardanti i divieti di sosta legati alla manifestazione e le modifiche agli orari di esposizione dei rifiuti, anticipate e posticipate per evitare la presenza di sacchi durante gli eventi. Troppo poco e troppo tardi. Per quanto riguarda i divieti di sosta, molti saronnesi che erano già entrati nella Ztl e dovevano rientrare a casa non sono riusciti a organizzarsi. Stessa situazione per la raccolta differenziata, con un mix di sacchi esposti e perfino mezzi della raccolta in circolazione in centro durante gli spettacoli. Due problemi che hanno lasciato sconcertati residenti e commercianti, visto che in passato in città situazioni analoghe erano già state affrontate e risolte con protocolli specifici che, questa volta, non sono stati utilizzati.

Da evidenziare sicuramente l’entusiasmo degli Eccentrici Dadarò, che hanno creduto nel progetto e hanno fatto del loro meglio nella presentazione degli spettacoli tradendo anche un pizzico di emozione quando hanno spiegato il loro legame con la città. Anche qui, però, non sono mancati alcuni problemi organizzativi. Come già dimostrato in passato, gli eventi in orario aperitivo, complice il caldo e la necessità per molti di rientrare a casa dopo il lavoro, faticano a decollare a Saronno. Anche in questo caso gli spettacoli sono stati seguiti soprattutto da alcuni residenti, passanti diretti a casa e addetti ai lavori.

Grande curiosità per l’apertura di Palazzo Visconti, vera attrazione della serata e apprezzamenti sono arrivati per il Lemon live show dei Jaga Pirates in piazza Libertà, capace di portare energia ed entusiasmo, anche se davanti a un numero contenuto di spettatori.

E l’apertura e il coinvolgimento dei negozi? Più ombre che luci o per dirlo in un altro modo più saracinesche chiuse che aperte. Le poche attività che hanno aperto hanno finito per “spegnersi” prima delle 22 e, in molti casi, neanche i bar non sono rimasti aperti, con il risultato di una Saronno animata soltanto dagli irriducibili delle aperture serali. Apprezzato il colpo d’occhio creato dalle luminarie e dalle bandierine, che hanno contribuito a dare un’atmosfera di festa, nonostante le poche attività aperte e la presenza, in alcune zone del centro, di sacchi e scatoloni.

Forte la presenza dell’Amministrazione, con la sindaca Ilaria Pagani presente con borsa e ventaglio dell’evento, in vendita allo stand della Pro loco in piazza, insieme agli assessori Matteo Fabris, Maria Cornelia Proserpio, Mattia Cattaneo e Lucy Sasso, oltre ai consiglieri Angelo Lovati e Chiara Angaroni.

Come detto un inizio in salita che ha un po’ sconcertato gli addetti ai lavori per scivoloni organizzativi che la città aveva già vissuto e superato in passato. Ma ci sono ancora due serate con il gran finale di sabato e le aspettative dei saronnesi non mancano. Sperando che facciano crescere anche le presenze.

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Reverie, il debutto in centro: ecco le foto della prima serata

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