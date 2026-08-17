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SARONNO – Ancora una volta Saronno è stata risparmiata dagli effetti peggiori del maltempo. Nella serata di ieri era atteso il possibile arrivo di una perturbazione anche intensa, ma in città il passaggio temporalesco si è tradotto soprattutto in un po’ di pioggia e in una lunga sequenza di fulmini, ben visibili all’orizzonte.

Uno spettacolo che ha attirato l’attenzione di molti saronnesi, con il cielo illuminato ripetutamente dalle scariche elettriche e il temporale che sembrava poter raggiungere la città con maggiore intensità. Alla fine, però, non si sono registrati quei fenomeni violenti che negli ultimi anni hanno più volte creato problemi nel Saronnese.

Una circostanza che conferma, almeno per il momento, un’estate 2026 relativamente fortunata per Saronno sul fronte dei temporali più violenti. Anche nelle precedenti ondate di maltempo che hanno attraversato la Lombardia, infatti, i fenomeni più intensi hanno spesso interessato altre zone, pur non mancando temporali anche nel Saronnese. A metà luglio, per esempio, una perturbazione aveva attraversato la regione portando grandine e vento in diverse località lombarde.

Ieri sera, vedendo i continui lampi all’orizzonte, il pensiero di molti è inevitabilmente tornato alle grandinate degli anni passati, quando chicchi anche di notevoli dimensioni avevano lasciato dietro di sé danni ad automobili, tetti, tapparelle e vegetazione. Il territorio non è nuovo a episodi di questo genere: nel luglio 2022, ad esempio, un forte temporale aveva colpito Saronno e Gerenzano con grandine fino a 3-4 centimetri.

Questa volta lo scenario è stato decisamente meno problematico: pioggia, molti fulmini e qualche comprensibile apprensione, ma senza le conseguenze temute. Per Saronno, dunque, un altro temporale estivo passato senza particolari problemi.

(un ringraziamento al lettore Fabio per il video)

17082026