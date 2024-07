news

CARONNO PERTUSELLA – CERIANO LAGHETTO – Piante cadute, allagamenti e un tetto scoperchiato: sono i danni del maltempo che ieri sera venerdì 19 luglio ha colpito soprattutto le Groane e il comune di Caronno Pertusella.

A Caronno si è registrato verosimilmente un “downburst”, fenomeno meteorologico che porta in pochi minuti venti molto forti accompagnati da una grande quantità di pioggia. Da una prima conta dei danni risultano cadute tre piante d’alto fusto: una in via Bainsizza dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, una in via Respighi dove sono intervenuti gli alpini e una all’interno del parco della Resistenza.

A Ceriano scoperchiato un condominio con pezzi di copertura finiti nel giardino dei vicini e su un’auto. Piante cadute anche a Misinto e Lazzate.

