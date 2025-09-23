news

LOMAZZO – Oltre 200 mila metri cubi d’acqua contenuti in poche ore: è questo il dato registro nelle ultime ore nelle vasche di laminazione del torrente Lura dopo le piogge eccezionali di ieri lunedì 22 settembre. Un riempimento tra i dieci più significativi dell’ultimo anno, soprattutto se si considera che la capacità complessiva della vasca è di circa 350 mila metri cubi.

Il sistema di laminazione, realizzato tra i comuni di Lomazzo e Bregnano, ha lo scopo di ridurre il rischio di esondazioni del torrente Lura, che attraversa anche il territorio saronnese. Grazie a queste opere, l’acqua viene temporaneamente trattenuta e rilasciata in modo graduale, proteggendo i centri abitati da possibili allagamenti.

Le vasche non hanno solo un ruolo idraulico. Il progetto, infatti, unisce sicurezza e valorizzazione ambientale: attorno agli invasi sono stati creati percorsi ciclopedonali, aree verdi e interventi di riforestazione. Il monitoraggio dell’impianto è seguito da Enea insieme al Parco del Lura, con un piano che controlla qualità delle acque, fauna e flora. Negli ultimi anni le vasche hanno già dimostrato più volte la loro utilità, trattenendo piene improvvise e riducendo sensibilmente i rischi per il territorio.

L’episodio di ieri conferma l’efficacia del sistema: senza l’intervento delle vasche, l’ondata d’acqua avrebbe potuto mettere in seria difficoltà i comuni del basso Lura, compresa Saronno, già colpita da allagamenti e traffico paralizzato.

