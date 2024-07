news

TRADATE – Il violento temporale che stamattina, domenica 7 luglio, si è abbattuto sul Tradatese ha reso necessario la mobilitazione dei vigili del fuoco.

Nel dettaglio alle 6, a causa delle violente precipitazioni, i vigili del fuoco sono intervenuti per delle autovetture bloccate nei sottopassi a Tradate in due diversi episodi, il primo vicino alle poste e il secondo in via Matteotti.

In entrambi i casi i conducenti sono riusciti a lasciare la vettura senza conseguenze. In corso Matteotti è accorsa un’ambulanza inviata dalla centrale delle emergenze Areu a scopo precauzionale ma fortunatamente al 50enne rimasta bloccata in auto nel sottopassaggio allagato.

